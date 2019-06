Galway and Roscommon Name Teams For Sunday’s Connacht Senior Football Final

Galway and Roscommon managers Kevin Walsh and Anthony Cunningham have named their starting fifteens for Sunday’s Connacht Senior Football Final at Pearse Stadium (Throw in 4pm).

There is one change on the Galway team with Tuam Stars’ Gary O’Donnell coming in for the injured Kieran Molloy while Roscommon have also one change from the side that beat Mayo with Enda Smith coming in for the injured Ultan Harney.

The Galway team is…

1. Bernard Power (Corofin)

2. Eoghan Kerin (Annaghdown)

3. Seán Andy Ó Ceallaigh (Naomh Ánna, LeitirMór)

4. Liam Silke (Corofin)

5. Gary O’Donnell (Tuam Stars)

6. Gareth Bradshaw (Moycullen)

7. John Daly (Mountbellew Moylough)

8. Thomas Flynn (Athenry)

9. Fiontán Ó Curraoin (Michéal Breathnach)

10. Shane Walsh (Kilkerrin Clonberne)

11. Michael Daly (Mountbellew Moylough)

12. Johnny Heaney (Killanin)

13. Antaine Ó Laoí (An Spidéal)

14. Ian Burke (Corofin)

15. Danny Cummins (Claregalway)

The Roscommon Team for Sunday is…

1. Darren O’Malley (Michael Glaveys)

2. David Murray (Padraig Pearses)

3. Sean Mullooly (Strokestown)

4. Conor Daly (Padraig Pearses)

5. Niall Daly (Padraig Pearses)

6. Conor Hussey (Michael Glaveys)

7. Ronan Daly (Padraig Pearses)

8. Tadgh O’Rourke (Tulsk)

9. Shane Killoran (Elphin)

10. Conor Devaney (Kilbride)

11. Cathal Cregg (Western Gaels)

12. Niall Kilroy (Fuerty)

13. Diarmuid Murtagh (St Faithleachs)

14. Conor Cox (Listowel Emmets)

15. Enda Smith (Boyle)