Galway 5-29 Antrim 1-22 – The Commentary

Galway’s Senior Hurlers are one step away from the Leinster Final following their comfortable win over Antrim at Pearse Stadium on Sunday.

Here is the commentary of Galway’s win with Niall Canavan and Cyril Farrell.

Scorers for Galway: Evan Niland 0-8 (3fs, 165), Conor Cooney 0-7, Conor Whelan 2-0, Kevin Cooney and Tom Monaghan 1-2 each, Declan McLoughlin 0-4, Liam Collins 1-0, Pádraic Mannion and Joseph Cooney 0-2 each, Adrian Tuohey and TJ Brennan 0-1 each.

Scorers for Antrim: Conal Cunning 1-3 (1-0 pen, 2fs), James McNaughton 0-5 (1f, 165), Paddy Burke and Conor Johnston 0-3 each, Daniel McKernan 0-2, Joe Maskey, Enda Óg McGarry, Domhnall Nugent, Niall McKenna, Keelan Molloy, and Eoin O’Neill 0-1 each.

Galway: Eanna Murphy; Jack Grealish, Gearóid McInerney, Darren Morrissey; Pádraic Mannion, Daithí Burke, Fintan Burke; Joseph Cooney, Ronan Glennon; Conor Cooney, Evan Niland, Cathal Mannion; Kevin Cooney, Conor Whelan, Declan McLoughlin.

Subs: Tom Monaghan for C Mannion (7), TJ Brennan for F Burke (15), Cianan Fahy for Glennon (48), Adrian Tuohey for D Burke (53), Liam Collins for Whelan (53), Jamie Ryan for J Cooney (63).

Antrim: Tiernan Smyth; Paddy Burke, Gerard Walsh, Stephen Rooney; Conor Boyd, Ryan McGarry, Enda Óg McGarry; Niall O’Connor, Keelan Molloy; Domhnall Nugent, Conal Cunning, Eoin O’Neill; Niall McKenna, James McNaughton, Conor Johnston.

Subs: Paul Boyle for Walsh (HT), Joe Maskey for Nugent (50), Daniel McKernan for Cunning (50), Scott Walsh for Molloy (55), Arron Bradley for O’Neill (56), Caolan McKernan for Burke (64).

Referee: Michael Kennedy (Tipperary).