Football Feilé Fixtures

U15 Feilé – Division 1 – Niall McGinn Cup Roinn A

Wed, 03 May, Venue: Cregg, (Round 1), Annaghdown V Oranmore-Maree 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Athenry, (Round 1), St Mary’s GAA Athenry V Caherlistrane 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Oranmore, (Round 2), Oranmore-Maree V St Mary’s GAA Athenry 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Oranmore, (Round 2), Caherlistrane V Annaghdown 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Oranmore, (Round 3), St Mary’s GAA Athenry V Annaghdown 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Oranmore, (Round 3), Caherlistrane V Oranmore-Maree 20:15,



U15 Feilé – Division 1 – Niall McGinn Cup Roinn B

Wed, 03 May, Venue: Baile Doite Pitch & Clubhouse, (Round 1), Moycullen V Corofin 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 1), Claregalway V Salthill-Knocknacarra 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Corofin GAA Pitch, (Round 2), Corofin V Claregalway 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Corofin, (Round 2), Salthill-Knocknacarra V Moycullen 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Corofin, (Round 3), Claregalway V Moycullen 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Corofin, (Round 3), Salthill-Knocknacarra V Corofin 20:15,



Tommy Kelly Cup Roinn A

Wed, 03 May, Venue: Headford, (Round 1), Headford V Dunmore MacHales 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Monivea, (Round 1), Monivea-Abbey V Tuam Stars 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Tuam Stars, (Round 2), Tuam Stars V Dunmore MacHales 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Tuam Stars Pitch, (Round 2), Monivea-Abbey V Headford 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Tuam Stars, (Round 3), Tuam Stars V Headford 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Tuam Stars Pitch, (Round 3), Monivea-Abbey V Dunmore MacHales 20:15,



Tommy Kelly Cup Roinn B

Tue, 02 May, Venue: Ballinasloe, (Round 1), Ballinasloe V Gaeil na Gaillimhe 20:00,

Wed, 03 May, Venue: Loughrea, (Round 1), Loughrea Gaelic Football V Menlough 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Menlough, (Round 2), Menlough V Ballinasloe 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Menlough, (Round 2), Gaeil na Gaillimhe V Loughrea Gaelic Football 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Menlough, (Round 3), Menlough V Gaeil na Gaillimhe 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Menlough, (Round 3), Loughrea Gaelic Football V Ballinasloe 20:15,



Tommy Kelly Cup Roinn C

Wed, 03 May, Venue: Oranmore, (Round 1), Oranmore-Maree V Barna 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Westside, (Round 1), St Michael’s V Micheál Breathnach 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Indreabhn, (Round 2), Micheál Breathnach V Barna 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Indreabhn, (Round 2), St Michael’s V Oranmore-Maree 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Indreabhn, (Round 3), Barna V St Michael’s 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Indreabhn, (Round 3), Micheál Breathnach V Oranmore-Maree 20:15,



Tommy Kelly Cup Roinn D

Wed, 03 May, Venue: Clonberne, (Round 1), Kilkerrin/Clonberne/Killererin V Claregalway 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Kinvara, (Round 1), Kinvara V St. James 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 2), St. James V Claregalway 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 2), Kinvara V Kilkerrin/Clonberne/Killererin 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 3), St. James V Kilkerrin/Clonberne/Killererin 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 3), Claregalway V Kinvara 20:15,



St Columba’s Credit Union Cup Roinn A

Wed, 03 May, Venue: Barna, (Round 1), Barna V Killannin 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Pirc an Chathnaigh, (Round 1), An Cheathrú Rúa V Carna-Caiseal/Na Piarsaigh 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Barna, (Round 1), Salthill-Knocknacarra V Barna 19:45,

Thu, 04 May, Venue: The Prairie, (Round 2), Salthill-Knocknacarra V An Cheathrú Rúa 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Carna, (Round 2), Carna-Caiseal/Na Piarsaigh V Killannin 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Carna, (Round 2), Carna-Caiseal/Na Piarsaigh V Barna 19:45,

Fri, 05 May, Venue: Killannin Community Pitch, (Round 1), Killannin V An Cheathrú Rúa 20:15,

Fri, 05 May, Venue: Killannin, (Round 3), Salthill-Knocknacarra V Killannin 18:00,

Fri, 05 May, Venue: Killannin, (Round 3), Barna V An Cheathrú Rúa 18:45,

Fri, 05 May, Venue: Killannin, (Round 3), Carna-Caiseal/Na Piarsaigh V Salthill-Knocknacarra 19:30,



St Columba’s Credit Union Cup Roinn B

Wed, 03 May, Venue: Mountbellew, (Round 1), Mountbellew/Moylough V St Brendan’s 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Caltra Pitch, (Round 1), Caltra V Milltown 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Ballygar, (Round 2), St Brendan’s V Caltra 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Ballygar, (Round 2), Milltown V Mountbellew/Moylough 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Ballygar, (Round 3), St Brendan’s V Milltown 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Ballygar, (Round 3), Caltra V Mountbellew/Moylough 20:15,



St Columba’s Credit Union Cup Roinn C

Wed, 03 May, Venue: Oughterard, (Round 1), Oughterard V An Spideal 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Leitir Mir, (Round 1), Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mór V Clifden 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Clifden, (Round 2), Clifden V Oughterard 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Clifden, (Round 2), Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mór V Oughterard 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Clifden, (Round 3), Clifden V An Spideal 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Clifden, (Round 3), An Spideal V Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mór 20:15,



St Columba’s Credit Union Cup Roinn D

Wed, 03 May, Venue: Kilconly, (Round 1), Kilconly V Claregalway 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Glenamaddy, (Round 1), Northern Gaels V Cortoon Shamrocks 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Brownesgrove, (Round 2), Cortoon Shamrocks V Kilconly 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Brownesgrove, (Round 2), Northern Gaels V Claregalway 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Brownesgrove, (Round 3), Kilconly V Northern Gaels 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Brownesgrove, (Round 3), Cortoon Shamrocks V Claregalway 20:15,



U15 Feilé – Division 4 – Michael O’Neill Cup Roinn A

Wed, 03 May, Venue: Cappagh Park, (Round 1), Salthill-Knocknacarra V St. Patricks 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Kilconnell, (Round 1), St Gabriel’s V Caherlistrane 19:00,

Thu, 04 May, Venue: Caherlistrane, (Round 2), St. Patricks V Caherlistrane 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Caherlistrane, (Round 2), St Gabriel’s V Salthill-Knocknacarra 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Caherlistrane, (Round 3), St. Patricks V St Gabriel’s 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Caherlistrane, (Round 3), Caherlistrane V Salthill-Knocknacarra 20:15,



U15 Feilé – Division 4 – Michael O’Neill Cup Roinn B

Wed, 03 May, Venue: Corofin GAA Pitch, (Round 1), Corofin V Monivea-Abbey 19:00,

Wed, 03 May, Venue: Maree, (Round 1), Oranmore-Maree V Tuam Stars 19:45,

Thu, 04 May, Venue: Monivea, (Round 2), Tuam Stars V Monivea-Abbey 18:00,

Thu, 04 May, Venue: Monivea, (Round 2), Corofin V Oranmore-Maree 18:45,

Thu, 04 May, Venue: Monivea, (Round 3), Monivea-Abbey V Oranmore-Maree 19:30,

Thu, 04 May, Venue: Monivea, (Round 3), Corofin V Tuam Stars 20:15,