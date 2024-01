Details of Leinster Minor and U20 Hurling Championships announced

Details of the 2024 Leinster Minor and U20 Hurling Championships have been announced by the Leinster Council.

The Galway Minor Hurlers will be in Tier One with Dublin, Kilkenny and Wexford with their opening game on the 20th of April against Kilkenny.

The U20 Hurlers are in Group One of Tier One along with Dublin and Offaly with their opening game against Offaly on the 6th of April.

Full Details Below…

LEINSTER MINOR HURLING CHAMPIONSHIP 2024

TIER 1

GROUP (1) Dublin (2) Galway (3) Kilkenny (4) Wexford

DATE TIER 1 GROUP RD. TEAMS 20.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 1 Dublin V Wexford 20.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 1 Kilkenny V Galway 27.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 2 Dublin V Galway 27.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 2 Wexford V Kilkenny 04.05.24 Tier 1 Group 1 Rd. 3 Kilkenny V Dublin 04.05.24 Tier 1 Group 1 Rd. 3 Wexford V Galway

TIER 2

GROUP 1 GROUP 2 (1) Antrim (1) Ulster (2) (2) Meath (2) Carlow (3) Offaly (3) Kerry (4) Westmeath (4) Kildare (5) Wicklow (5) Laois

DATE TIER 2 GROUP RD. TEAMS 23.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 1 Westmeath V Wicklow 23.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 1 Meath V Offaly 23.03.24 Tier 2 Group 2 Rd. 1 Kildare V Laois 23.03.24 Tier 2 Group 2 Rd. 1 Carlow V Kerry

DATE TIER 2 GROUP RD. TEAMS 30.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 2 Offaly V Antrim 30.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 2 Wicklow V Meath 30.03.24 Tier 2 Group 2 Rd. 2 Kerry V Ulster (2) 30.03.24 Tier 2 Group 2 Rd. 2 Laois V Carlow

DATE TIER 2 GROUP RD. TEAMS 06.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 3 Antrim V Wicklow 06.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 3 Meath V Westmeath 06.04.24 Tier 2 Group 2 Rd. 3 Ulster (2) V Laois 06.04.24 Tier 2 Group 2 Rd. 3 Carlow V Kildare

DATE TIER 2 GROUP RD. TEAMS 20.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 4 Westmeath V Antrim 20.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 4 Wicklow V Offaly 20.04.24 Tier 2 Group 2 Rd. 4 Kildare V Ulster (2) 20.04.24 Tier 2 Group 2 Rd. 4 Laois V Kerry

DATE TIER 2 GROUP RD. TEAMS 27.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 5 Antrim V Meath 27.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 5 Offaly V Westmeath 27.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 5 Carlow V Ulster (2) 27.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 5 Kerry V Kildare

PRELIM. Q/FINALS – Sat., 04.05.24

Winner Tier 2 (Group 1) v R/Up Tier 2 (Group 2)

Winner Tier 2 (Group 2) v R/Up Tier 2 (Group 1)

Peadar O’Laithin Cup Prelim. Rd. (if required) – Teams that do not qualify for Prelim.

Q/Finals eligible

Q/FINALS – Sat., 11.05.24

Winner (a) v 3 rd Place Tier 1

Place Tier 1 Winner (b) v 4th Place Tier 1

Also Peadar O’Laithin Cup Semi-Finals

S/FINALS – Sat., 18.05.24

1 st and 2 nd Tier 1 seeded plus 2 Q/Final Winners

and 2 Tier 1 seeded plus 2 Q/Final Winners 1 st Tier 1 v 4 th Tier 1 or the Team that defeated them.

Tier 1 v 4 Tier 1 or the Team that defeated them. 2nd Tier 2 v 3rd Tier 1 or the Team that defeated them.

FINAL – Sat., 25.04.24 (TG4 – Live)

ALL IRELAND PRELIM. Q/FINALS 25.05.24

Involving the 2 defeated Semi-Finalists

ALL IRELAND Q/FINALS 01.06.24

Winner of Prelim. Q/Finals (2) plus R/Up in Leinster and Munster

ALL IRELAND S/FINALS 15/16.06.24

Winners of Q/Finals (2) plus Leinster and Munster Provincial Champions.

ALL IRELAND FINAL 29/30.06.24

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

LEINSTER U-20 HURLING CHAMPIONSHIP 2024

TIER 1

GROUP 1 GROUP 2 (1) Offaly (1) Wexford (2) Dublin (2) Kilkenny (3) Galway (3) Laois

TIER 2

GROUP 1 GROUP 2 (1) Antrim (1) Carlow (2) Meath (2) Kildare (3) Westmeath (3) Kerry

DATE TIER GROUP RD. TEAMS 30.03.24 Tier 1 Group 1 Rd. 1 Dublin V Offaly 30.03.24 Tier 1 Group 2 Rd. 1 Kilkenny V Wexford 30.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 1 Meath V Westmeath 30.03.24 Tier 2 Group 1 Rd. 1 Carlow V Kerry

DATE TIER GROUP RD. TEAMS 06.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 2 Offaly V Galway 06.04.24 Tier 1 Group 2 Rd. 2 Laois V Kilkenny 06.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 2 Meath V Antrim 06.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 2 Kildare V Kerry

DATE TIER GROUP RD. TEAMS 13.04.24 Tier 1 Group 1 Rd. 3 Dublin V Galway 13.04.24 Tier 1 Group 2 Rd. 3 Wexford V Laois 13.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 3 Westmeath V Antrim 13.04.24 Tier 2 Group 1 Rd. 3 Kildare V Carlow

K/O – Rd. 1 – 20.04.24 – (involving Tier 2 Teams only)

Winners Group 1 v R/Up Group 2

Winners Group 2 v R/Up Group 1

————————————————————————————————————————————————-

K/O – Rd. 2 – 27.04.24

Winners (a) v 3 rd Group 1 – Tier 1

Group 1 – Tier 1 Winners (b) v 3rd Group 2 – Tier 1

————————————————————————————————————————————————-

Q/FINALS – Wed., 08.05.24

Winners (c) v 2 nd Group 2 – Tier 1

Group 2 – Tier 1 Winners (d) v 2nd Group 1 – Tier 1

————————————————————————————————————————————————-

S/FINALS – Wed., 15.05.24

Group Winners (2) seeded plus Winners (e) & (f).

No repeat pairings, If possible.

TG4 are covering (live TV) one of the S/Finals thus floodlight venue is required i.e. Home/Away arrangements be set aside.

————————————————————————————————————————————————-

FINAL – Wed., 22.05.24 – Floodlight Venue (TG4)

————————————————————————————————————————————————-

ALL IRELAND FINAL – Wk. End 01/02.06.24