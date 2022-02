Defeat for Galway senior hurlers in Allianz National League – Report and reaction

Galway’s senior hurlers were beaten on Sunday afternoon by Wexford by 2-15 to 0-15 in Pearse Stadium.

Henry Shefflin’s charges now head to Cork next weekend.

Here is the full time report from Niall Canavan.

After the game, Galway manager Henry Shefflin spoke to the media.

Wexford manager Darragh Egan also spoke to the media after the game.

Galway: Darach Fahy; Jack Grealish, Daithi Burke, Fintan Burke; Gearoid McInerney (0-1), Padraic Mannion, Adrian Tuohey (0-1); Joseph Cooney (0-1), Ronan Glennon; Tom Monaghan, Conor Cooney (0-9, 7f, 1 sideline), Cianan Fahy (0-1); Cathal Mannion, Kevin Cooney (0-1), John Fleming (0-1).

Subs: TJ Brennan for P Mannion (14), Jack Hastings for Monaghan (36), Evan Niland for Fleming (36), David Burke for Glennon (60), Niall Burke for K Cooney (65).

Wexford: Mark Fanning; Simon Donohoe (0-1), Shane Reck, Matthew O’Hanlon; Connal Flood; Kevin Foley, Damien Reck; Paudie Foley (0-2f), Diarmuid O’Keeffe (0-2); Charlie McGuckin, Jack O’Connor (0-2f), Rory O’Connor (0-5, 1f); Liam Óg McGovern (0-1), Mikie Dwyer (0-1), Cathal Dunbar (1-0).

Subs: Oisin Pepper (1-01) for Dwyer (45), 19 Oisin Foley for J O’Connor (51), 21 Rory Higgins for McGovern (59), Conor Hearne for K Foley (63), Richie Lawlor for McGuckian (70).

Referee: John Keenan (Wicklow).