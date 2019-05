Cumann Na mBunscol Football Finals Next Week In Loughgeorge

The details of the Cumann Na mBunscol Galway boys and girls Football Finals have been announced with the Girl’s finals on the 28th and the Boy’s games taking place on the 30th. All finals are taking place in Loughgeorge.

County Football Finals – Girls – Tuesday 28th May

Pitch 1:

10.00 Roinn D (11) Mervue G.N.S. v Renmore

11.00 Roinn B (11) Clonberne v Bawnmore

12.00 Roinn A (11) Carnmore v G.S. Mhic Amhlaigh

1.00 Roinn I (9) Ballaghlea v Gardenfield

Pitch 2:

10.00 Roinn G (9) Claran v Annaghdown

11.00 Roinn F (9) An Spidéal v Tullykyne

12:00 Roinn C (11) Barna v G.S. de hIde

1.00 Roinn H (9) Monivea v Carrabane

Small Pitch 3:

10.00 Roinn N (5) Knockroon v Ballygar

11.00 Roinn J (7) Ardrahan v Caltra

11. 45Roinn K (7) Newtown v Kilcooley

12.30 Roinn L (5) Garrafrauns v Cloughanover

1:15 Roinn M (5) Castleblakeney v Kilbannon

**Roinn E (11) Clarinbridge v Sc. Fhursa (Deferred due to Confirmation)

County Football Finals – Boys – Thursday 30th May

Main Pitch 1- New

10.00 Roinn H (11) Boleybeg v Ardrahan

11.00 Roinn A (15) Bawnmore v Killeeneen

12.00 Roinn B (13) Maree v Mountbellew

1.00 Roinn I (11) Caherlistrane v Killtullagh

2.00 Roinn C (13) Loughrea v Barna

Pitch 2

10.00 Roinn J (9) Brierfield v Barnaderg

11.00 Roinn F (11) An Spidéal v An Cheathrú Rua

12.00 Roinn E (11) Kinvara v Brierhill

1.00 Roinn D (11) Athenry B.N.S v Cregmore

2.00 Roinn G (11) Bullaun v Coolarne

Small Pitch 3

10.00 Roinn O (7) Gurteen v Coldwood

10.45 Roinn M (7) Cloughanover v Tuairíní

11.30 Roinn N (7) Mullagh v Ballymana

12.15 Roinn L (7) Ballaghlea v Garbally

1.00 Roinn K (9) Carnaun v Lavally

2. 00 Roinn P (5) Brownesgrove v Kiltormer