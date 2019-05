Cumann Na mBunscol Boys Football Final Results

The Cumann na mBunscol Boys Football Finals took place today in Loughgeorge. The Results from today were:

On Pitch One….

Roinn H (11) Boleybeg 5-5 Ardrahan 3-3

Roinn A (15) Killeeneen 4-4 Bawnmore 1-2

Roinn B (13) Maree 5-6 Mountbellew 4-6 (After Extra Time)

Roinn I (11) Caherlistrane 7-5 Kiltullagh 6-7

Roinn C (13) Barna 1-2 Loughrea 0-4

On Pitch 2

Roinn J (9) Brierfield 7-5 Barnaderg 4-3

Roinn F (11) An Cheathrú Rua 5-7 An Spidéal 2-3

Roinn E (11) Kinvara 3-5 Brierhill 2-5

Roinn D (11) Cregmore 3-8 Athenry B.N.S 0-3

Roinn G (11) Bullaun 6-8 Coolarne 1-5

And On Pitch Three

Roinn O (7) Coldwood 2-11 Gurteen 2-5

Roinn M (7) Tuairíní 8-5 Cloughanover 2-6

Roinn N (7) Ballymana 7-7 Mullagh 6-3

Roinn L (7) Garbally 8-4 Ballaghlea 2-4

Roinn K (9) Carnaun 7-4 Lavally 3-5

Roinn P (5) Brownesgrove beat Kiltormer