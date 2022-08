County Senior Hurling Championship Match Reports

It was a busy weekend in the Brooks County Senior Hurling Championship with twelve games down for decision.

Senior A Hurling Championship Group 1

Clarinbridge 0-24 Turloughmore 0-17

Report: Niall Canavan

St. Thomas 2-20 Killimordaly 1-14

Report: Tommy Devane

Tommy Larkins 1-23 Gort 1-21

Report: Sean Walsh

Senior A Hurling Championship Group 2

Loughrea 1-22 Craughwell 2-16

Report: Niall Canavan

Cappataggle 4-26 Kilconieron 1-21

Report: Darren Kelly

Sarsfields 2-19 Castlegar 2-13

Report: Niall Canavan

Senior B Hurling Championship Group 1

Moycullen 2-24 Beagh 3-15

Report: John Paul O’Connell

Oranmore/Maree 1-16 Tynagh/Abbey-Duniry 0-13

Report: Tommy Devane

Athenry 2-22 Kilnadeema/Leitrim 3-17

Report: Darren Kelly

Senior B Hurling Championship Group 2

Liam Mellows 2-20 Mullagh 0-20

Report: Tommy Devane

Portumna 0-19 Ardrahan 1-14

Report: Tommy Devane

Padraig Pearses 0-18 Ahascragh/Fohenagh 0-13

Report: Darren Kelly