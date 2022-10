County Senior Football Final 2022 – How Maigh Cuilinn got there…

Maigh Cuilinn are back in their second County Senior Football Final in three years following their 3-9 to 0-9 win over Mountbellew/Moylough.

Don Connellan’s side will bid to repeat their success of 2020 when they beat Mountbellew/Moylough in the final.

Here is another opportunity to hear the commentary of their Semi Final with Jonathan Higgins and Barry Cullinane

Interesting Stats

Maigh Cuilinn have reached the latter stages of the County Senior Football Championship every year since 2016.

Preliminary Quarter Final Appearance – 2016

Quarter Final appearances – 2017, 2018

Semi-Final Appearances – 2019, 2021

Final appearances – 2020, 2022

Their average score for was 0-18

Their average score against was 0-14

Highest score in 2022 – 1-17 v Oughterard

Most conceded in 2022 – 1-12 v Corofin

Maigh Cuilinn SFC Record 2016 to 2022

2016:

Maigh Cuilinn 1-16 Kilconly 0-8

Maigh Cuilinn 0-16 St James 0-13

Maigh Cuilinn 0-14 Caherlistrane 0-17 (Preliminary Quarter final)

2017:

Maigh Cuilinn 4-15 Micheal Breathnach 1-15

Maigh Cuilinn 0-11 Corofin 2-17

Maigh Cuilinn 1-11 Killannin 0-13

Maigh Cuilinn 2-8 Corofin 4-13 (Quarter final)

2018:

Maigh Cuilinn 3-15 St Michaels 2-5

Maigh Cuilinn 4-15 Caltra 0-5

Maigh Cuilinn 1-9 Milltown 3-13

Maigh Cuilinn 0-8 Monivea Abbey 0-8

Maigh Cuilinn 1-12 Mountbellew Moylough 1-13 AET (Quarter final)

2019:

Maigh Cuilinn 4-6 Killannin 1-14

Maigh Cuilinn 1-9 Monivea Abbey 0-14

Maigh Cuilinn 0-11 Mountbellew Moylough 0-10

Maigh Cuilinn 4-23 An Cheathru Rua 1-6

Maigh Cuilinn 2-16 Caherlistrane 1-9

Maigh Cuilinn 1-13 St Michaels 0-11 (Quarter final)

Maigh Cuilinn 1-12 Tuam Stars 3-11 (Semi final)

2020:

Maigh Cuilinn 2-7 Micheal Breathnach 0-10

Maigh Cuilinn 4-9 Annaghdown 2-14

Maigh Cuilinn 4-14 Mountbellew Moylough 1-9

Maigh Cuilinn 1-17 St James 2-9 (Quarter final)

Maigh Cuilinn 3-14 Tuam Stars 1-15 (Semi final)

Maigh Cuilinn 2-12 Mountbellew Moylough 1-11 (Final)

2021:

Maigh Cuilinn 2-13 Claregalway 1-15

Maigh Cuilinn 1-12 Annaghdown 1-11

Maigh Cuilinn 4-18 An Cheathru Rua 0-9

Maigh Cuilinn 0-16 Tuam Stars 1-12 (Quarter final)

Maigh Cuilinn 0-16 Mountbellew Moylough 3-12 (Semi final)

2022:

Maigh Cuilinn 0-15 An Spideal 0-12

Maigh Cuilinn 1-17 Oughterard 0-14

Maigh Cuilinn 1-14 Corofin 1-12

Maigh Cuilinn 0-15 Tuam Stars 0-6

Maigh Cuilinn 1-11 Leitir Mór 2-8

Maigh Cuilinn 1-12 Claregalway 1-11 (Quarter final)

Maigh Cuilinn 3-9 Mountbellew Moylough 0-9 (Semi final)

Played 37, Won 27, Drew 2, Lost 8