County Minor A football final preview – The Managers

Caltra and Salthill Knocknacarra contest the County Minor A football final this Sunday at 1.30pm in Tuam Stadium as the curtain-raiser to the senior final between Corofin and Tuam Stars. Caltra are appearing in their first final since 2002 and are looking for their first title, while Salthill Knocknacarra are in their eighth final in the last nine years as they go in search of a 12th title.

PATHS TO THE FINAL:

North Board Rd.1 Caltra 3-16 Claregalway 0-11 North Board Rd.2 Caltra 4-14 St. Gabriel’s 2-8 North Board Semi-final: Caltra 1-11 Corofin 0-10 North Board Final: Caltra 0-10 Claregalway 0-7

West Board Rd.1 Salthill/Knocknacarra 2-17 St. James’ 3-9 West Board Rd.2 Salthill/Knocknacarra 3-17 Oranmore/Maree 1-8 West Board Semi-final: Salthill/Knocknacarra 2-14 Barna 0-14 West Board final: Salthill/Knocknacarra 1-13 Maigh Cuilinn 0-11 (AET)

Galway Minor A County Football Finals 1969 to 2019:

1969: St Michaels 2-8 Athenry 2-5

1970: Tuam Stars 2-12 St Michaels 1-6

1971: Tuam Stars beat St Michaels

1972: Tuam Stars 3-8 Clifden 0-6

1973: Dunmore MacHales 2-7 Carna 0-5

1974: Ballinasloe 2-5 Caltra 1-5

1975: Corofin 1-11 Ballinasloe 2-7

1976: Micheal Breathnach 2-6 Milltown 0-9

1977: Micheal Breathnach 0-12 Corofin 1-6

1978: Tuam Stars 2-5 Ballinasloe 1-4

1979: Tuam Stars 6-19 Moycullen 1-3

1980: Tuam Stars 4-6 Corofin 1-4

1981: Salthill 0-8 Ballinasloe 0-8; Salthill 3-9 Ballinasloe 2-12 AET (replay); Salthill 1-10 Ballinasloe 0-9 AET (second replay)

1982: Tuam Stars 0-7 Salthill 1-4; Tuam Stars 0-9 Salthill 0-5 (replay)

1983: Tuam Stars 0-10 Mervue 1-5

1984: Monivea Abbey 5-3 Salthill 0-9

1985: Salthill 3-10 St Brendans 0-4

1986: Salthill 4-15 Tuam Stars 0-0

1987: Salthill 1-7 Barna 1-5

1988: Caherlistrane 1-8 Milltown 1-2

1989: Salthill 1-16 Caherlistrane 0-5

1990: Mervue 1-12 Renmore 1-5

1991: Salthill 1-7 Tuam Stars 1-6

1992: Corofin 0-17 An Spideal 1-6

1993: Corofin 1-8 Tuam Stars 1-6

1994: Corofin 5-10 Killannin 0-4

1995: Corofin 2-13 Loughrea 0-7

1996: Corofin 1-12 Annaghdown 1-6

1997: Corofin 3-9 Salthill 1-8

1998: Corofin 0-15 Salthill 2-2

1999: Corofin 2-18 Oranmore Maree 1-11

2000: An Cheathru Rua 2-10 St Brendans 0-3

2001: St Michaels 2-13 Tuam Stars 2-10

2002: Salthill Knocknacarra 0-12 Caltra 1-5

2003: Corofin 0-16 St Michaels 0-8

2004: St Michaels 0-12 Tuam Stars 2-3

2005: Oranmore Maree 1-9 Tuam Stars 1-8

2006: St James 0-13 Annaghdown 0-7

2007: St James 0-13 Monivea Abbey 1-9

2008: Corofin 3-10 Killannin 3-4

2009: St James 1-11 Corofin 1-7

2010: Corofin 0-10 St James 0-9

2011: Salthill Knocknacarra 4-12 Corofin 1-7

2012: Corofin 2-8 Salthill Knocknacarra 0-10

2013: Moycullen 2-7 Claregalway 1-6

2014: Mountbellew Moylough 1-9 Salthill Knocknacarra 0-6

2015: Salthill Knocknacarra 5-11 Mountbellew Moylough 1-11

2016: Salthill Knocknacarra 2-9 Claregalway 0-10

2017: Claregalway 3-13 Salthill Knocknacarra 2-9

2018: Salthill Knocknacarra 4-11 Claregalway 1-12

2019: Salthill Knocknacarra v Caltra

Galway minor football Roll of Honour :

Corofin 14 Tuam Stars 11 Salthill Knocknacarra 11 Dunmore MacHales 7 St Michael’s 6 Ballinasloe 5 St James 3 Erins Hopes 3 Micheal Breathnach 2 Mountbellew Moylough 2 Maigh Cuilinn 2 Headford 1 Ballygar 1 St Augustine’s 1 Liam Mellows 1 Naomh Ciarain 1 Fr Griffins 1 Monivea Abbey 1 Caherlistrane 1 Mervue 1 An Cheathru Rua 1 Oranmore Maree 1 Claregalway 1