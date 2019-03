Corofin ready for the stiffest of tests

Defending Champions Corofin will face Dr Crokes this Sunday at 3.45pm in the All Ireland Club Football Championship Final. Star Forward Martin Farragher has been telling Oisin Langan that the Kerry side will be a huge obstacle.



Corofins road to the All Ireland Club Final

Corofin 1-17 Claregalway 0-10

Corofin 5-16 Cartoon Shamrocks 0-6

Corofin 5-16 An Cheathru Rua 1-8

Corofin 0-15 St James 1-8

Corofin 2-10 Caherlistrane 1-6

Corofin 0-12 Annaghdown 0-8

Corofin 0-7 Mountbellew/Moylough 0-7

Replay Corofin 1-8 Mountbellew/Moylough 0-5

Connacht Club Semi-Final

Corofin 4-22 Clann na nGael 0-7

Connacht Club Final

Corofin 2-10 Ballintubber 1-9

All Ireland Club Semi-final

Corofin 2-13 Gaoth Dobhair 1-12