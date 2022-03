Cork 1-26 Galway 0-23 – Report and reaction

Galway’s involvement in the latter stages of the Allianz National Hurling League came to an end at Pairc Ui Chaoimh on Saturday evening when beaten by Cork.

Niall Canavan has the match report

After the game, Niall and the media spoke to Galway selector Richie O’Neill

Scorers for Cork: Patrick Horgan 1-13 (0-2 65′, 0-8f), Seamus Harnedy 0-4, Robbie O’Flynn, Shane Barrett, Mark Coleman 0-2 each, Ger Millerick, Darragh Fitzgibbon, Tim O’Mahony 0-1 each.

Scorers for Galway: Conor Cooney 0-6 (0-6f), Ronan Glennon 0-5, Tom Monaghan 0-4, Gavin Lee, Jospeh Cooney 0-2 each, Cathal Mannion, Jack Hastings Conor Whelan, Tiernan Kileen 0-1 each.

Cork: Patrick Collins; Damien Cahalane, Daire O’Leary, Sean O’Donoghue; Tim O’Mahony, Mark Coleman (captain), Robert Downey; Darragh Fitzgibbon, Ger Millerick; Robbie O’Flynn, Shane Barrett, Jack O’Connor; Patrick Horgan, Alan Connolly, Seamus Harnedy.

Subs: Conor Lehane for J O’Connor 43, Sean Twomey for A Connolly 50, Luke Meade for R Downey 53, Conor Cahalane for S Barrett 62, Brian Roche for S Harnedy 73.

Galway: Éanna Murphy; Jack Grealish, Daithi Burke (captain), Adrian Tuohey; Tiernan Killeen, Padraic Mannion, Fintan Burke; Johnny Coen, Ronan Glennon; Tom Monaghan, Conor Cooney, Jack Hastings; Cathal Mannion, Conor Whelan, Gavin Lee.

Subs: Joseph Cooney for J Hastings 43, Darren Morrissey for A Tuohey 45, Sean Loftus for J Coen 57, Kevin Cooney for G Lee 68, Greg Thomas for T Monaghan 71.

Referee: Thomas Walsh (Waterford)