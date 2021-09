Connacht Women’s Team named to Face Munster

print

The Connacht Women matchday 23 has been named for tomorrow’s Vodafone Women’s Interprovincial Championship fixture with Munster at Musgrave Park.

Kick-off is at 7.30pm with live coverage on TG4.

CONNACHT WOMEN V MUNSTER – 19:30 SATURDAY 4TH FEBRUARY @ MUSGRAVE PARK

1 Julia Bauer Suttonians RFC

2 Moya Griffin Tullamore RFC

3 Shannon Heapes Cooke RFC

4 Eva McCormack Westport RFC

5 Fiona Scally Galwegians RFC

6 Ciara Farrell Tullamore RFC

7 Meadbh Scally Blackrock College RFC

8 Kate Feehan Westport RFC

9 Mary Healy Galwegians RFC (C)

10 Nicole Fowley Galwegians RFC

11 Orla Dixon Galwegians RFC

12 Shannon Touhey Suttonians RFC

13 Catherine Martin Suttonians RFC

14 Ursula Sammon Westport RFC

15 Nicole Carroll Suttonians RFC

Replacements

16 Emily Gavin Ballinasloe RFC

17 Hannah Coen Sligo RFC

18 Elizabeth McNicholas Galwegians RFC

19 Faith Oviawe Buccaneers RFC

20 Emma Fabby Westport RFC

21 Noreen Cassidy CYM RFC

22 Megan Walsh Galwegians RFC

23 Órfhlaith Murray MU Barnhall RFC