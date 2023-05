Connacht U16 and 18 Girls 7’s squads named for Interprovincials

The Connacht U16 and U18 Girls 7’s squads have been named for the Interprovincial Series that begins on Saturday next at the High Performance Centre.

The Squads are…

Connacht U16 Girls Player Name Club School Ailbhe Gannon Tuam/Oughterard Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal Aine O Connor Castlebar Davitt College, Castlebar Aoibh Morrow Connemara Clifden Community School Aoibhin Tynan Buccaneers Aoife Heaney Claremorris Mount St. Michael, Claremorris Aoife Kelly Ballina St Mary’s Secondary, Ballina Caoilinn Corban Loughrea St Raphaels College, Loughrea Ciara Corrigan Creggs Convent of Mercy, Roscommon Eabha Hardiman Ballinasloe Ardscoil Mhuire,Ballinasloe Emma Poland Ballinasloe Ardscoil Mhuire,Ballinasloe Evie Kennedy Ballina St Mary’s Secondary, Ballina Grace Kellett Westport Sacred Heart Secondary School, Westport Hannah Scanlon Monivea/Gort Isobel Phillips Claremorris Mount St. Michael, Claremorris Juno Hayes Tuam/Oughterard Coláiste Einde, Salthill Katie McNamara Loughrea St Raphaels College, Loughrea Lara Clinch Sligo Sligo Grammar Leah Fox-Colleran Corinthians Coláiste Baile Chláir,Claregalway Marissa Higgins Monivea/Gort Ruby Comer Corinthians Calasanctius College, Oranmore Ruby Jennings Claremorris Mount St. Michael, Claremorris Siofra Hession Creggs Convent of Mercy, Roscommon Uillin Eilian Tuam/Oughterard St. Pauls Oughterard Zoe Fox Ballina St Mary’s Secondary, Ballina

Connacht U18 Girls Player Name Club School Ailish Quinn Ballina St Mary’s Secondary, Ballina Aisling Whyte Corinthians St Bridgids, Loughrea Catherine Fleming Ballinasloe St Cuans College, Castleblakeney Cavina Maloney Gort/Monivea St Raphaels College, Loughrea Ella Greene (C) Ballinasloe Ardscoil Mhuire,Ballinasloe Eva White Sligo Mercy College, Sligo Evanna Finn Corinthians Yeats College, Galway Gráinne Moran Ballina Gortnor Abbey Hannah Clarke (C) Tuam/Oughterard St. Pauls Oughterard Jemima Adams Verling Creggs Coláiste Mhuire,Ballygar Jemma Lees Galwegians Coláiste Einde, Salthill Keanah Irons Tuam/Oughterard St. Pauls Oughterard Leah Walsh Westport Sacred Heart Secondary School, Westport Megan Connolly Galwegians Calasanctius College, Oranmore Merisa Kiripati Creggs Coláiste Mhuire,Ballygar Molly Boote Tuam/Oughterard Clifden Community School Poppy Garvey Sligo Mercy College, Sligo Rhona O’Dea Claremorris Mount St. Michael, Claremorris Saoirse Lawley Sligo Sligo Grammar Sarah McCormick Ballina Gortnor Abbey Sarah Purcell Creggs Convent of Mercy, Roscommon Shauna Walsh Creggs Convent of Mercy, Roscommon Emily Foley * Sligo Jesus & Mary Secondary School, Enniscrone Beibhinn Gleeson * Tuam/Oughterard Scoil Bhride, Mercy Secondary, Tuam Gráinne Hahessy * Claremorris Mount St. Michael, Claremorris

