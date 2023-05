Connacht name U16 and U18 Women’s Squads For 7’s Finals Weekend

Connacht have named their U16 and U18 Women Squads for this weekend’s games in the Interprovincial 7’s in Dublin. Coming into the Girls U16 Squad are Katie Griffin from Loughrea, Anna McDermott from Ballinasloe and Mollie Ronan from Sligo. The U18 squad has included two from Creggs, Megan Donohue and Jennifer Morris.

Out injured from the U16 are Hannah Scanlon of Monivea/Gort, Isobel Phillips of Claremorris and Siofra Hession of Creggs while Beibhinn Gleeson of Tuam/Oughterard, Emily Foley of Ballina, Grainne Hahessy of Claremorris and Poppy Garvey of Sligo miss out of the U18 games through injury.

Connacht Management U16s Coaching Ticket U18s Coaching Ticket Claire Coughlan Craig Hanberry Williams Ganley Simon Lawless Ines Delgado Simon O’Malley Team Manager – Natalie Fox

Connacht U16 Girls Squad 1 Player Club 1 Uillin Eilian Tuam/Oughterard 2 Evie Kennedy Ballina 3 Aoibhin Tynan Buccaneers 4 Ciara Corrigan Creggs 5 Aoife Heaney Claremorris 6 Katie McNamara Loughrea 7 Anna McDermott Ballinasloe 8 Aoibh Morrow Connemara 9 Mollie Ronan Sligo 10 Marissa Higgins Monivea/Gort 11 Aine O Connor Castlebar 12 Leah Fox-Colleran Corinthians Connacht U16 Girls Squad 2 Player Club 13 Eabha Hardiman Ballinasloe 14 Emma Poland Ballinasloe 15 Aoife Kelly Ballina 16 Ailbhe Gannon Tuam/Oughterard 17 Lara Clinch Sligo 18 Juno Hayes Tuam/Oughterard 19 Zoe Fox Ballina 20 Grace Kellett Westport 21 Ruby Comer Corinthians 22 Katie Griffin Loughrea 23 Ruby Jennings Claremorris 24 Caoilinn Corban Loughrea * Hannah Scanlon Monivea/Gort * Isobel Phillips Claremorris * Siofra Hession Creggs

U16s SAT 20TH 1 QF1 CONN 1 v CONN 2 10:30:00 AM 2 QF2 1ST POOL B v 4TH POOL A 10:52:00 AM 3 QF3 2ND POOL A v 3RD POOL B 11:14:00 AM 4 QF4 2ND POOL B v 3RD POOL A 11:36:00 AM BREAK & LUNCH 11:58:00 AM 5 5TH PLACE SF L QF1 v L QF3 1:13:00 PM 6 5TH PLACE SF L QF2 v L QF 4 1:35:00 PM 7 CUP SF W QF1 v W QF3 1:57:00 PM 8 CUP SF W QF2 v WQF4 2:19:00 PM BREAK 2:41:00 PM 9 7TH PLACE PLAYOFF L M5 v L M6 3:41:00 PM 10 5TH PLACE PLAYOFF W M5 v W M6 4:03:00 PM 11 3RD PLACE PLAYOFF L M7 v L M8 4:25:00 PM 12 CUP FINAL W M7 v W M8 4:47:00 PM

Connacht U18 Girls Squad 1 1 Ailish Quinn Ballina 2 Rhona O’Dea Claremorris 3 Sarah McCormick Ballina 4 Gráinne Moran Ballina 5 Hannah Clarke ( C ) Tuam/Oughterard 6 Molly Boote Tuam/Oughterard 7 Saoirse Lawley Sligo 8 Catherine Fleming Ballinasloe 9 Keanah Irons Tuam/Oughterard 10 Evanna Finn Corinthians 11 Leah Walsh Westport Connacht U18 Girls Squad 2 13 Ella Greene ( C ) Ballinasloe 14 Jemima Adams Verling Creggs 15 Megan Donohue Creggs 16 Aisling Whyte Corinthians 17 Jemma Lees Galwegians 18 Sarah Purcell Creggs 19 Shauna Walsh Creggs 20 Megan Connolly Galwegians 21 Merisa Kiripati Creggs 22 Eva White Sligo 23 Cavina Maloney Gort/Monivea 24 Jennifer Morris Creggs * Beibhinn Gleeson Tuam/Oughterard * Emily Foley Ballina * Grainne Hahessy Claremorris * Poppy Garvey Sligo