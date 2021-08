Connacht Name Matchday Squads for Interprovincial Series Opening Games

print

The matchday squads for the Connacht U18 and U19s, sponsored by GMIT, have been named for the Interprovincial Series openers.

Both teams face Ulster as part of a double header at Energia Park, with further fixtures to follow in the coming weeks.

CONNACHT U18s v Ulster (Sunday 22nd August, 12pm @ Energia Park)

1 Oisin Dolan – Buccaneers RFC

2 Ronan Lydon – Galwegians RFC

3 Charlie Byrne – Buccaneers RFC

4 Conor Ryan – Ballinasloe RFC

5 Rory Glynn – Corinthians RFC

6 Blayze Molloy – Ballina RFC

7 Robbie Byrne – Buccaneers RFC

8 Max Flynn – Corinthians RFC (C)

9 Joey Tierney – Ballinasloe RFC

10 Ryan Roache – Galwegians RFC

11 Cormac Lyons – Westport RFC

12 Hugh Gavin – Galwegians RFC

13 Sean Fox – Corinthians RFC

14 Cathal Kelly – Ballina RFC

15 Cody Farrell – Galwegians RFC

16 Charlie Leonard – Corinthians RFC

17 Lee Kilcoyne – Creggs RFC

18 John Hughes – Corrib RFC

19 Ryan Gaughan – Corinthians RFC

20 Alistair Hill – Sligo RFC

21 Ben Matheson – Ballina RFC

22 DJ Hession – Creggs RFC

23 Charlie Naughton – Ballinasloe RFC

Head Coach: Conor Galvin, Assistant Coaches: Morgan Codyre + JP Walsh, S&C Coach: Ann Caffrey, Physio: Andrew Moran + Niall Duane, Team Manager: Derek Carlin, Video: William Johnstone + Jim Herring

CONNACHT U19s v Ulster (Sunday 22nd August, 2pm @ Energia Park)

1 Nicky Pfeiffer – Galwegians RFC

2 Dylan Keane – Galwegians RFC

3 Jonathon Flynn – Corinthians RFC

4 Eoin Ryan – Sligo RFC

5 Gareth Kilkelly – Corinthians RFC

6 Luke Walsh – Ballinasloe RFC

7 Adam Hunter – Sligo RFC

8 Fiachna Barrett – Ballina RFC

9 Kelvin Langan – Monivea RFC/Galwegians RFC

10 Harry West – Ballina RFC

11 Hugh Reddan – Galwegians RFC

12 John Devine – Ballinasloe RFC (C)

13 Adam Madden – Corinthians RFC

14 Blaine Barry – Connemara RFC/Corinthians RFC

15 Adam O’Carroll – Ballinasloe RFC

16 Adam Nash – Buccaneers RFC

17 Aaron Burke – Ballinasloe RFC

18 Alex Hennigan – Ballina RFC

19 Lorcan Fallon – Buccaneers RFC

20 Harry Regan – Ballina RFC

21 Andrew Sherlock – Galwegians RFC

22 Tadhg Finlay – DLSP RFC

23 Liam Golden – Ballina RFC

Head Coach: Gavin Foley, Assistant Coaches: JP Walsh + Mervyn Murphy, Physiotherapist: Ryan Worden, S&C: Matthew Golden, Team Manager: Philip Coyle