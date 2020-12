Connacht Go Second In Conference B With Bonus Points Win

print

Connacht went second in Conference B of the Guinness Pro14 with a resounding bonus point win over Benetton at the Sportsground on Friday Night.

A Hat trick from captain on the night Paul Boyle along with tries for Peter Sullivan and Alex Wooten gave Andy Friend’s side a welcome boost ahead of the start of their European Champions Cup next week away to Racing 92.

Rob Murphy Reports

After the game, William Davies spoke to Connacht Coach Andy Friend and hat trick hero and captain Paul Boyle

Scorers

Connacht:

Tries: Boyle 3, Sullivan, Wootton Cons: C Fitzgerald 3

Benetton:

Tries: Alongi, Duvenage Cons: Keatley, Duvenage

Teams:

Connacht: John Porch; Peter Sullivan, Sammy Arnold, Tom Daly, Alex Wootton; Conor Fitzgerald, Caolin Blade; Denis Buckley, Shane Delahunt, Jack Aungier; Eoghan Masterson, Gavin Thornbury; Sean O’Brien, Conor Oliver, Paul Boyle.

Replacements: Jonny Murphy, Paddy McAllister, Dominic Robertson-McCoy, Ultan Dillane, Jarrad Butler, Colm Reilly, Sean O’Brien, Matt Healy.

Benetton: Jayden Hayward; Ratuva Tavuyara, Tommaso Benvenuti, Ian Keatley, Tommaso Menoncello; Dewaldt Duvenage (c), Callum Braley; Nicola Quaglio, Tomas Baravalle, Filippo Alongi; Irne Herbst, Federico Ruzza; Giovanni Pettineilli, Marco Barbini, Toa Halafihi.

Replacements: Giacomo Nicotera, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, Riccardo Favretto, Alberto Sgarbi, Manuel Zuliani, Luca Petrozzi, Joaquin Riera.