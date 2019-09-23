Connacht FA Youths/Schoolboys Cup First Round Results – U18

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Sport GBFM
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Confirmed Walkovers

Fixtures Next Week – 28th/29th September 2019

HOME TEAM   AWAY TEAM
CREGMORE   CORRIB CELTIC
BEARNA NA FORBACHA   KILSHANVEY UTD
CRAUGHWELL 3-0 COROFIN UTD
KNOCKNACARRA   ATHENRY  A
GALWAY HIBS 3-0 COLGA FC
SALTHILL DEVON  B   MERVUE UTD  A
ATHENRY  B   RENMORE
SALTHILL DEVON A   KINVARA UTD
MOYNE VILLA 3-0 MERVUE UTD  B
MAREE/ORANMORE  A   TUAM CELTIC
MAREE/ORANMORE  B Bye ==
MANOR RANGERS   REAL TUBBER
STRAND CELTIC   ARROW HARPS
MERVILLE UTD 3-0 KILGLASS/ENNISCRONE
BALLISODARE UTD   BENBULBEN FC
CONN RANGERS   KILLALA
CASTLEBAR CELTIC   BALLINA TOWN
WESTPORT UTD   BALLYHEANE
MANULLA   KILTIMAGH KNOCK
CLAREMORRIS   BALLINROBE TOWN
ST JOHNS ATHLETIC   BALLAGHDEREEN FC
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