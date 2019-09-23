Connacht FA Youths/Schoolboys Cup First Round Results – U18

Confirmed Walkovers
Fixtures Next Week – 28th/29th September 2019
|HOME TEAM
|AWAY TEAM
|CREGMORE
|CORRIB CELTIC
|BEARNA NA FORBACHA
|KILSHANVEY UTD
|CRAUGHWELL
|3-0
|COROFIN UTD
|KNOCKNACARRA
|ATHENRY A
|GALWAY HIBS
|3-0
|COLGA FC
|SALTHILL DEVON B
|MERVUE UTD A
|ATHENRY B
|RENMORE
|SALTHILL DEVON A
|KINVARA UTD
|MOYNE VILLA
|3-0
|MERVUE UTD B
|MAREE/ORANMORE A
|TUAM CELTIC
|MAREE/ORANMORE B
|Bye
|==
|MANOR RANGERS
|REAL TUBBER
|STRAND CELTIC
|ARROW HARPS
|MERVILLE UTD
|3-0
|KILGLASS/ENNISCRONE
|BALLISODARE UTD
|BENBULBEN FC
|CONN RANGERS
|KILLALA
|CASTLEBAR CELTIC
|BALLINA TOWN
|WESTPORT UTD
|BALLYHEANE
|MANULLA
|KILTIMAGH KNOCK
|CLAREMORRIS
|BALLINROBE TOWN
|ST JOHNS ATHLETIC
|BALLAGHDEREEN FC