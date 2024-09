Basketball Ireland Opening Fixtures Announced

Basketball Ireland have released the fixture list for the new season with the season beginning on the 5th of October.

There are four Galway clubs involved in national competition this season. Maree, Cumann Cispheile Maigh Cuilinn, The University of Galway Mystics and Titans.

Fixtures below.

Men’s Super League Opening Day Fixtures

05.10.24

16:00 Irish Guide Dogs Ballincollig@MTU v Griffith College Eanna

MTU Arena

05.10.24

18:30 Belfast Star v Energywise Ireland Neptune

Newforge Sports Complex

05.10.24

19:00 UCD Maria v Flexachem KCYMS

UCD Sports Centre

05.10.24

19:00 Templeogue v Maree

Nord Anglia

05.10.24

19:15 Killester v Bright St Vincent’s

Oblate Hall

06.10.24

16:00 UCC Demons v Garvey’s Tralee Warriors

Mardyke Arena

Women’s Super League Opening Day Fixtures

05.10.24

16:00 Utlilty Trust St Paul v FloMAX Liffey Celtics

Presentation Gym

05.10.24

16:45 Killester v SETU Waterford Wildcats

Oblate Hall

05.10.24

17:00 Fr Mathews v University of Galway Mystics

Fr Mathews Arena

06.10.24

13:30 The Address UCC Glanmire v Trinity Meteors

Mardyke Arena

06.10.24

15:30 Portlaoise Panthers v Gurranabraher Credit Union Brunell

St Mary’s Hall

Men’s Division One Opening Day Fixtures

05.10.24

17:00 Team Northwest v Ulster University

ATU

05.10.24

18:30 Tipp Talons v Limerick Celtics

Scoil Ruain, Killenaule

05.10.24

19:00 Mater Private Malahide v Carrick Cruisers

Malahide Community School

05.10.24

19:00 Moy Tolka Rovers v Drogheda Wolves

Tolka Rovers Sports Complex

05.10.24

19:00 Portlaoise Panthers v Joels Dublin Lions

St Mary’s Hall

05.10.24

19:00 Titans v Killarney Cougars

Ballinfoyle Castlegar Centre

05.10.24

19:30

Maigh Cuilinn v Limerick Sport Eagles

University of Galway Kingfisher

05.10.24

19:30 SETU Waterford Vikings v Scotts Lakers Killarney

SETU College Hall

Women’s Division One Opening Day Fixtures

05.10.24

15:00 Cleveland Rockets v McEvoy’s Cavan Eagles

Lisburn Racquets Club

05.10.24

17:30 iSecure Swords Thunder v Moy Tolka Rovers

ALSAA

05.10.24

17:30 Abbey Seals Dublin Lions v Oblate Dynamos

Colaiste Bride

05.10.24

17:00

Limerick Sport Huskies v Limerick Celtics

St Munchins College

05.10.24

18:00 Marble City Hawks v Templeogue

O’Loughlin Gaels