Ár gClub Déardaoin ón 7 Feabhra 8pm

Sraith nua a thabharfaidh léargas ar an méid a bhí ar bun ag ceithre chlub GAA i rith na bliana 2018.

Le 2,500 cumann cláraithe ar oileán na hÉireann, is é Cumann Lúthchleas Gael, an eagraíocht cultúir agus spóirt is mó againn. Is beag paróiste nach bhfuil cumann ann agus dá réir is é an cumann áitiúil bunrúta na heagraíochta agus an phobail áitiúil. Sa tsraith 6 clár seo rachaidh muid ar chúl dhathannaí na gcumann CLG chun léargas a fháil ar na pobail, na teaghlaigh agus ar na heachtraí a thiteann amach i gceithre chumann éagsúla le linn na bliana 2018 – CLG na Gaeltachta i gCiarraí, Na Piarsaigh i nGaillimh, Na Dúnaibh i nDún na nGall agus Cill Mochuda- na Crócaigh i mBaile Átha Cliath.

I mí Eanáir 2018, tá Cumann Caide na Gaeltachta ar an mbealach chuig cluiche leathcheannais idirmheánach na gclubanna, iad ag súil áit a fháil sa gcluiche ceannais agus ar dheis imeartha ar Pháirc an Chrócaigh. Thiar i gConamara tá Corn Liam Mhic Cárthaigh tagtha chomh fada le Cumann Peile na bPiarsach an oíche chéanna a bhfuil an chéad seisiún traenála ag na gasúir faoi 8. Ó thuaidh sna Dúnaibh, táthar ag ullmhú do Chomórtas Peile na Gaeltachta, onóir mhór ach tá obair mhór le déanamh roimhe sin. San ardchathair tá fadhb ag an gcumann is mó sa tír, Coill Mhochuda-Na Crócaigh, nach bhfuil dóthain páirceanna imeartha acu.



Giotaí ó na clubanna:

Na Piarsaigh https://grabyo.com/g/v/gdYM6GDvGy8

Na Dúnaibhhttps://grabyo.com/g/v/s2Tq6PuC3iN

Coill Mhocuda Na Crócaigh https://grabyo.com/g/v/jiY6geT6FJc

An Ghaeltacht https://grabyo.com/g/v/UxT3eMrQJ66

