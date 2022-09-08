8 All Star Hurling Nominations for Galway

GAA – Galway have received 8 nominations for the Hurling All Stars. Goalkeeper Eanna Murphy, defenders Daithi Burke, Fintan Burke, Padraic Mannion, midfielder Tom Monaghan and forwards Conor Whelan, Cathal Mannion and Joseph Cooney. All Ireland champions Limerick top the list with 12 nominations, including Diarmuid Byrnes and Barry Nash who are nominated for Hurler of the Year alongside TJ Reid of Kilkenny. The Young Hurler of the Year Nominees are Ciarán Joyce (Cork), Mikey Butler (Kilkenny) and Eoin Cody (Kilkenny)
PwC All-Stars Hurling Nominations 2022
Goalkeepers
Éanna Murphy (Galway)
Eoin Murphy (Kilkenny)
Nickie Quaid (Limerick)
Defenders
Seán Finn (Limerick)
Barry Nash (Limerick)
Mike Casey (Limerick)
Diarmaid Byrnes (Limerick)
Declan Hannon (Limerick)
Mikey Butler (Kilkenny)
Huw Lawlor (Kilkenny)
Richie Reid (Kilkenny)
Paddy Deegan (Kilkenny)
Paul Flanagan (Clare)
John Conlon (Clare)
Diarmuid Ryan (Clare)
David McInerney (Clare)
Daithí Burke (Galway)
Fintan Burke (Galway)
Pádraic Mannion (Galway)
Ciarán Joyce (Cork)
Damien Reck (Wexford)
Midfielders
David Fitzgerald Clare)
Ryan Taylor (Clare)
Tom Monaghan (Galway)
Darragh Fitzgibbon (Cork)
William O’Donoghue (Limerick)
Adrian Mullen (Kilkenny)
Forwards
Gearóid Hegarty (Limerick)
Kyle Hayes (Limerick)
Tom Morrissey (Limerick)
Aaron Gillane (Limerick)
Séamus Flanagan (Limerick)
TJ Reid (Kilkenny)
Eoin Cody (Kilkenny)
Conor Whelan (Galway)
Cathal Mannion (Galway)
Joseph Cooney (Galway)
Tony Kelly (Clare)
Shane O’Donnell (Clare)
Robbie O’Flynn (Cork)
Dessie Hutchinson (Waterford)
Noel McGrath (Tipperary)
Lee Chin (Wexford)
Dónal Burke (Dublin)
Killian Doyle (Westmeath)
PwC GAA/GPA Hurler of the Year