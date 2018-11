George McDonagh’s Galway Greyhound Tips For The Weekend

Friday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52 = TRAP 6 HEATHLAWN HEIDI

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S8 350 20:07 = TRAP 6 PAL HUNTER

RACE 3 THE ONLINE BOOKINGS S6 350 20:22 = TRAP 1 KILBANNON VIC

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A8 525 20:37 = TRAP 3 BAYLIN LEADER

RACE 5 NON WINNER OF LAST 4 A6 525 20:52 = TRAP 4 GOOD WOMAN MOLLY

RACE 6 THE UPCOMING SWEEPSTAKES IN 2 WEEKS S2 350 21:07 = TRAP 4 RINNWOOD PEARL

RACE 7 FUNDRAISING AT THE DOGS A5 525 21:22 = TRAP 6 LINGRAWN VICKY

RACE 8 BRENDAN MURRAY FOR X FACTOR A4 525 21:37 = TRAP 6 ZOOM ZOOM ZIDANE

RACE 9 THE MOVEMBER ONLINE DEAL OF THE MONTH A3 525 21:52 = TRAP 3 TIERMANA FLASH

RACE 10 THE LADIES HIT OR BUST A3 525 22:07 = TRAP 5 FOXWOOD GEMMA (NAP)

Saturday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A4 525 19:52 = TRAP 2 FAST FIT SOPHIE

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 = TRAP 2 BLAZE BLUE

RACE 3 GREYHOUNDS AS PETS A7 525 20:22 = TRAP 3 NEBRASKA SCOT

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A5 525 20:37 = TRAP 1 CRACK ON BILLY

RACE 5 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS S4 350 20:52 = TRAP 4 MONPARK JACK

RACE 6 THE SWEEPSTAKES IN DECEMBER A4 525 FINAL 21:07 = TRAP 2 HEATHLAWN RIVER

RACE 7 THE MOVEMBER DEAL OF THE MONTH A3 525 21:22 = TRAP 6 MACKEYS ATTACK

RACE 8 THE HEADFORD GAA A0 525 21:37 = TRAP 5 GUNNER SADIE

RACE 9 FUNDRAISING AT THE DOGS A1 525 21:52 = TRAP 1 BEANNACHT PETE (NAP)

RACE 10 THE HIT OR BUST A2 525 22:07 = TRAP 2 DOMINO BURKO