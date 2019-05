Galway Juniors 2-15 Sligo Juniors 0-8: Reaction

Galway’s Junior team overcame Sligo in the Connacht Junior Semi-Final on Sunday. Goals from Padraic O’Donnell and Michael Day ensured Matt Duggan’s side passage to the Connacht Junior Final.

Galway Bay FM’s Kevin O’Dwyer spoke with Galway Junior manager Matt Duggan followin his team’s victory.

Kevin also spoke to Man of the Match Sean Denvir.

Galway: C Haslem, E O’Sullivan, D Ó’Ruairc, T Rabbitte, D Moran (0-1), A Ward, P O’Donnell (1-1), A Molloy, C Brady, S Denvir (0-4), M Day (1-3), T Gleeson (0-2), P É Ó Currin, J Ryan (0-3, 0-1f), T Ó Flaithearta. Subs: C Brennan, G Gibbons (0-1f), M Geraghty, K Murphy, M Ó’Conaola, B Rafferty.

Sligo: L Callaghan, A Flynn, S Barrett, J McDonnell, T O’Kelly Lynch, Cl Mullaney, E Kent, J Carroll, D McDermott, S Connolly, C O’Connor, D Kilcoyne (0-3, 0-2fs, 0-1 ‘45), B Coleman, D Hailstones (0-3, 0-2fs), R Taheny. Subs: A Cummins, B Tuohy, N Canning (0-1), C McDonnagh, B Morahan, D Kilcoyne.