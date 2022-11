Cad ‘Déarfá le Gaillimh

Ar clár na seachtaine seo:

Diarmuid Ó Mathúna, POTA Café sa Tulach a bhronnadh an gradam don Café is Fearr sa tír ar ag Gradaim Bhialann na Bliana Food and Wine Ireland.

Bríd Ní Mhaoilchiaráin as Roisín na Mainiach i gCarna a bhuaigh Corn Sheáin Uí Riada den tríú huair.

Mír spóirt le John Nee sa stiúideó, bíonn John ag labhairt faoi spóirt chomh maith le scríobh faoi don eagrán ar líne Finalwhistle.ie

Bhí ríméad ar fhoireann POTA Café ar an 6 Samhain nuair a roghnaíodh an caifé Gaeltachta mar bhuaiteoir ó ghearrliosta den 15 caifé is fearr in Éirinn. Is ar áiteanna teolaí, compordacha ar féidir a bheith ar do sháimhín só agus a bhfuil fáil ar ghreimeanna blasta neamhfhoirmiúla, ar scoth na bácála agus ar sheirbhís iontach a mbronntar a duais seo, dar le Food and Wine Ireland.

Idir Céibh Ros a’ Mhíl agus Oileáin Árann a bheith ar leic an dorais agus an borradh atá faoin gceardaíocht bhia sa cheantar le blianta beaga anuas, is beag dua a bhaineann le biachlár an chaifé a chur le chéile gach seachtain. Tagann sailéid agus glasraí úra ón nGarraí Glas trasna an bhóthair, scoth na feola ó Bhúistéirí Uí Fheinneadha sa Spidéal, iasc úr ó Ros a’ Mhíl agus cáis ghabhair, sliogéisc agus feamainn ar chaighdeán idirnáisiúnta ó Oileáin Árann. “Murach na táirgeoirí sin atá ag treabhadh an ghoirt,” a deir Diarmuid, “ní bheadh an gradam seo bainte amach ag an gcaifé s’againne.”

Tá an Ghaeilge lárnach san áit. “Ón gcéad lá, níor fhostaigh muid ach cainteoirí líofa Gaeilge,” a deir Diarmuid. “Tá dea-thionchar an pholasaí sin an-soiléir nuair a shiúlann tú isteach san áit. Tá an Ghaeilge le cloisteáil i measc na gcustaiméirí, ar cainteoirí dúchais áitiúla cuid mhór acu. Tá sí le cloisteáil i measc na foirne freastail agus tá sí le cloisteáil amach as an gcistin oscailte agus na cócairí ag scairteadh ‘ordú réitithe’ amach go breá muiníneach.”

Tá an caifé lonnaithe thíos staighre san fhoirgneamh álainn ceann tuí béal dorais le TG4 i mBaile na hAbhann ar tugadh Tigh Johnny Sheáin air tráth. An comhlacht léiriúcháin drámaíochta agus teilifíse Fíbín a rinne an foirgneamh a athchóiriú, agus ainneoin go bhfuil cuma thraidisiúnta air ar an taobh amuigh tá leagan amach snasta, comhaimseartha ar an taobh istigh. Tá neart spáis timpeall an fhoirgnimh le hithe taobh amuigh agus níl romhat ach siúlóid ghairid más mian leat cuairt a thabhairt ar thrá ghleoite na Tulaí. Áit iontach le haghaidh picnic!

Bíonn an caifé ar oscailt Máirt go Satharn, 9am – 4pm. Tá tuilleadh eolais ar www.potacafe.com.

Bhí Bríd Ní Mhaoilchiaráin i measc ochtair a fuair an glaoch ar ais san INEC in Óstán an Gleneagle i gCill Airne Dé Sathairn 5 Samhain. Tá an comórtas mór amhránaíochta buaite ag Bríd i 2002, 2015 agus 2022. De réir na rialacha anois, ní bheidh cead ag Bríd páirt a ghlacadh i gCorn Uí Riada arís.

Mír Spóirt le John Nee as Rosmuc.