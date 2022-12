Cad ‘Déarfá le Gaillimh

Cad a Déarfá le Gaillimh ag am Nollaig

Éist le glórtha daoine ‘Ar an tSráid’ a chur Conor Ó Domhnaill in aithne dúinn. Aoi mór spóirt Joe Connolly, craoltóir agus aoi mór ceol Máirín Fahy agus John Nee s’againne i measc na daoine a rinne cur síos ar “Nollaig i mo Theachsa” don eagrán speisialta seo.

Bhí ceol den scoth sa stiúideó againn á mbuíochas le Niall Teague agus Pádraic Joyce.

Niall Teague & Padraic Joyce Music sa stiúideó le Barbara Nic Dhonnacha Mí na Nollag 2022

Ceol sa chlár:

The Saw Doctors – Going Home (This Christmas)

Niall Teague agus Padraic Joyce (‘s cairde) sa stiúideo Galway Bay FM linn – Chuile Dhuine lena Scéal Féin

Niall Teague agus Padraic Joyce – An Nollaig Thiar

Ger Fahy agus na páistí ó Scoil Náisiúnta Baile na Cille – Sing with the Angels (Máirtín Ó Fathaigh ag an tús agus Ger ar na píobaí uileann)

Róisín Elsafty & Ronan Browne – An Chéad Noel

Róisín Elsafty & Ronan Browne – Oíche Chiúin

ón dlúthdhiosca Amhráin na Nollag / Favourite Christmas Songs in Irish

albam atá curtha le chéile ag an sárcheoltóir Ronan Browne agus an t-amhránaí Róisín Elsafty, tá Oíche Chiúin, An Chéad Noel, Litir chuig Santaí, An Drumadóirín agus togha agus rogha d’amhráin Nollag eile.

(A sleigh-ful of favourite Christmas songs sung in Irish by Róisín Elsafty and played on pipes, flutes & whistles by Ronan Browne, with keyboard accompaniment by Tony Maher.)