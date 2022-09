Friday – Live from Barna GAA Peilethon: We’re heading out and about this Saturday to Barna GAA club for their annual charity Peilethon. Join Marc Roberts on The Feel Good Factor from 12 to 4pm live from Barna GAA are delight that after a two year gap it’s all systems go on Saturday from 2-5pm. This year they have selected three charities close to their hearts:

Hand in Hand, Children’s Cancer Charity

Join our Boys, Duchenne Muscular Dystrophy Trust

HopeSpace, Children’s Grief Counselling Service

On Saturday boys and girls of all ages can take part in the parish blitz, followed by a golden oldies, over 40’s coaches and parents game.

There will be lots of activities for everyone to enjoy including fun runs, beat the Galway goalie, faceprinting, egg and spoon and many more. They will also have our senior girls champion local hero Caoimhe Cleary with the Cup, it’s a great photo opportunities for fans!

Tea and coffee and food will be available on the day along with many spot prizes on the day.

About CLG Bhearna

Bunaíodh CLG Bhearna sa mbliain 1965 agus é ag imirt ag grád na sinsir anois ó 1998. Tá muid lonnaithe i nGaeltacht Chois Fharraige i gConamara. Síneann ár bparóiste ó Bhóthar na Ceapaí agus an Buaile Beag ar imeall Chathair na Gaillimhe siar go dtí ceantar na bhForbacha.

Toisc go bhfuil muid cóngarach de Chathair na Gaillimhe, tá fás bríomhar tagtha ar dhaonra ár gceantar le blianta beaga anuas agus tá foirne peile á gcur chun páirce ag gach leibhéal ó bhuachaillí & cailíní faoi 6 suas go dtí grad na sinsir.

Tá peil na mBan an- láidir sa gcumann agus tá go leor imreoirí dár gcuid ag imirt le foirne éagsúla Chontae na Gaillimhe.

Tá iarrachtaí móra ar siúl an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn sa gcumann le roinnt blianta anuas agus é anois cláraithe do Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha atá á reachtáil ag Glór na nGael.

Ábhar bróid do bhaill an chumainn is ea go raibh dlúthbhaint ag an Iar-uachtarán CLG Seosamh Mac Donnacha é féin le Cumann Peile Bhearna ar feadh na mblianta.