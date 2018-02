NUI Galway, UCD, DIT And Ulster University In Sigerson Cup Semi-Finals

There is a very strong Galway connection with the Semi-Finals of the Sigerson Cup this week with both Semi-Finals this Wednesday evening. NUI Galway face DIT in O’Moore Park Portlaoise with the game throwing in at 7pm while in Iniskeen, Ulster University face a UCD team that is managed by Kilkerrin/Clonberne’s John Divilly and features Liam Silke from Corofin who came on in their Quarter Final win over DCU. However, it is unlikely that the Corofin players in the NUIG and UCD Panels Namely Silke and Kieran Molloy from NUIG will be available for selection as they are involved with the Corofin Panel who face Moorefield in the All-Ireland Club Semi-Final on Saturday.

The Four Teams Left In The Sigerson Cup

(Galway Players In Bold)

DIT

Shane Clayton Dublin

Cathal Compton Roscommon

Thomas Corcoran Roscommon

James Conlon Meath

Enda Flanagan Cavan

Kieran Doherty Dublin

Donal Monaghan Cavan

Fergal Donohoe Louth

Niall Hughes Wexford

Liam Hughes Longford

Brian Howard Dublin

Con Kavanagh Kildare

Conor Madden Cavan

Bill Maher Tipperary

Sean Hurley Kildare

Ben Brennan Meath

Shane Dempsey Westmeath

Killian O’Gara Dublin

Glenn O’Reilly Dublin

David Gordon Meath

Brian Power Meath

Danny Kirby Mayo

Conor Loftus Mayo

Niall Conlon Louth

Francis Maguire Monaghan

Callum Pearson Dublin

Cormac Howley Dublin

Sean Walsh Mayo

Andrew McGowan Dublin

Lee Stacey Dublin

Ruairí Scott Antrim

Ross O’Brien Wicklow

David McAllister Monaghan

Ronan Shanahan Kerry

Caomhin O’Reilly Cavan

NUIG

Tadhg O’Malley Leitir Mor Galway

Owen Gallagher Antrim

Kevin McDonell Sligo

Cein Darcy Caherlisterane Galway

Finian O Laoi An Spideal Galway

Colm Kelly Donegal

Cillian Gallagher Donegal

Gerry Canavan Mayo

Peter Cooke Maigh Cuillin Galway

Ryan Forde Annaghdown Galway

Brian Donovan Limerick

Sean Mulkerin CLG Oilean Arainn Galway

Damien Comer Annaghdown Galway

John Maher Salthill/Knocknacarra Galway

Kieran Molloy Corofin Galway

Gerard O’Kelly – Lynch Sligo

Enda Tierney Oughterard Galway

Kevin Quinn Mayo

Eoin Finnerty Mountbellew Galway

Michael Daly Mountbellew Galway

Sean Kelly Maigh Cuillin Galway

Stephen Brennan Mayo

Aaron O’Connor Kerry

Ruari Greene Killannin Galway

Donal Shanley Wexford

Kevin Carr Louth

Adam Gallagher Mayo

Patrick Loftus Mayo

Jack Robinson Kildare

Nathan Mullen Sligo

Marcus MacDonnacha Salthill/Knocknacarra Galway

William Finnerty Salthill/Knocknacarra Galway

Shane Dowd Roscommon

Ronan O’Toole Westmeath

Manus Breathnach An Spideal Galway

UCD

Stephen Coen Mayo

Liam Casey Tipperary

Con O’Callaghan Dublin

Brian Daly Laois

Evan O’Carroll Laois

Tommy O’Brien Monaghan

Charlie Manton Tipperary

Eoin Murchan Dublin

Conor Mullally Dublin

Larry Moran Longford

Eoin Lowry Laois

Conor McCarthy Monaghan

Colm O’Shaughnessy Tipperary

Sean Meade Meath

Peter Healy Antrim

Barry O’Sullivan Kerry

Patrick O’Connor Sligo

Jack Barry Kerry

Eoghan McGrath Mayo

Brian Byrne Kildare

Brian O Seanachain Kerry

James Feehan Tipperary

Tom Hayes Cavan

Cillian O’Shea Dublin

Darren Maguire Kildare

David Deveruex Dublin

Gary Allen Wicklow

Jim Rossiter Wexford

Oisín Kelly Dublin

Liam Silke Corofin Galway

Mark Rennick Carlow

Jamie Gillen Sligo

Patrick Fagan Westmeath

Luke Fortune Cavan

Tom O’Sullivan Kerry

Ulster University

Sean Fox Tyrone

Michael McEvoy Derry

Ronan McNamee Tyrone

Jonathan Munroe Tyrone

Rory Brennan Tyrone

Terrence O’Brien Derry

Ruairi McGlonee Tyrone

Eoin Mc Hugh Donegal

Michael Mc Kernan Tyrone

Mark Bradley Tyrone

Gareth McKinless Derry

Daire Gallagher Tyrone

Frank Burns Tyrone

Niall Madine Down

Ryan McAnespie Monaghan

Cillian McCann Tyrone

Barry Grant Derry

Cathal Boylan Armagh

Matthew Walsh Tyrone

Lee Brennan Tyrone

Sean Loughran Tyrone

David Mulgrew Tyrone

Malachy Magee Down

Oisin Duffin Derry

Pierce Laverty Down

Tiernan McConville Armagh

Oisin McCoveney Down

Lorcan Harney Down

Eoghan Murray Tyrone

Ryan Gray Tyrone

Shea Downey Derry

Danny Tallon Derry

Winners Listed By Year

1910/11 UCC

1911/12 UCG

1912/13 UCD

1913/14 UCC

1914/15 UCD

1915/16 UCC

1916/17 UCD

1917/18 UCD

1918/19 UCC

1919/20 UCD

1920/21 Not Played

1921/22 UCG

1922/23 UCC

1923/24 UCD

1924/25 UCC

1925/26 UCC

1926/27 UCD

1927/28 UCC

1928/29 UCD

1929/30 UCD

1930/31 UCD

1931/32 UCD

1932/33 UCD

1933/34 UCG

1934/35 UCG

1935/36 UCD

1936/37 UCG

1937/38 UCG

1938/39 UCG

1939/40 UCG

1940/41 UCG

1941/42 UCG

1942/43 Not Played

1943/44 UCC

1944/45 UCD

1945/46 UCD

1946/47 UCC

1947/48 UCD

1948/49 UCG

1949/50 UCD

1950/51 UCG

1951/52 UCC

1952/53 UCC

1953/54 UCD

1954/55 UCG

1955/56 UCD

1956/57 UCD

1957/58 UCD

1958/59 QUB

1959/60 UCD

1960/61 UCG

1961/62 UCD

1962/63 UCG

1963/64 UCG

1964/65 QUB

1965/66 UCC

1966/67 UCC

1967/68 UCD

1968/69 UCC

1969/70 UCC

1970/71 QUB

1971/72 UCC

1972/73 UCD

1973/74 UCD

1974/75 UCD

1975/76 SPC Maynooth

1976/77 UCD

1977/78 UCD

1978/79 UCD

1979/80 UCG

1980/81 UCG

1981/82 QUB

1982/83 UCG

1983/84 UCG

1984/85 UCD

1985/86 UUJ

1986/87 UUJ

1987/88 UCC

1988/89 St Mary’s, Belfast

1989/90 QUB

1990/91 UUJ

1991/92 UCG

1992/93 QUB

1993/94 UCC

1994/95 UCC

1995/96 UCD

1996/97 Tralee RTC

1997/98 IT Tralee

1998/99 IT Tralee

1999/00 QUB

2000/01 UUJ

2001/02 IT Sligo

2002/03 NUI Galway

2003/04 IT Sligo

2004/05 IT Sligo

2005/06 DCU

2006/07 QUB

2007/08 UUJ

2008/09 Cork IT

2009/10 DCU

2010/11 UCC

2011/12 DCU

2012/13 Dublin IT

2013/14 UCC

2014/15 DCU

2015/16 UCD

2016/17 St Mary’s, Belfast