MATCH TRACKER – Galway V Sligo

Welcome to our Sunday Sport MATCH TRACKER of the Connacht Championship semi-final between Galway & Sligo from Pearse Stadium. Throw in 3.30pm.

The teams:

GALWAY:

Ruairí Lavelle Declan Kyne Seán Andy Ó Ceallaigh David Wynne Cathal Sweeney Gareth Bradshaw ) Seán Kelly Paul Conroy Thomas Flynn Eamonn Brannigan Shane Walsh Johnny Heaney Ian Burke Damien Comer (C) Barry McHugh

SLIGO:

Aidan Devaney Charles Harrison Eoin McHugh Ross Donovan Neil Ewing Adrian McIntyre Gerard Ó Kelly/Lynch Niall Murphy ) Kevin McDonnell (C) Paddy O’Connor Liam Gaughan Cathal Henry Kyle Cawley Pat Hughes Adrian Marren