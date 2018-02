Local Soccer Results

Local Galway Soccer Results:

FAI Junior Cup last 16:

Ferrybank FC 2-4 Mervue Utd AET

Draw to be held on the 14th of February at the Aviva Stadium

­TP Brennan Connaught Cup:

Renmore 2-1 Ballinasloe Town

Michael Byrne Cup:

Loughrea 4-3 Colemanstown

Joe Ryan Cup:

Kinvara Utd 4-3 Athenry B

Corrib Celtic B 2-1 Dynamo Blues

Knocknacarra 6-2 Ramblers

Western Hygiene Premier Division:

Galway Hibs 4-1 Corrib Celtic

Western Hygiene 1st Division:

Merlin Woods FC/Medtronic 4-3 West Coast Utd

Western Hygiene Supplies Division 2:

Oughterard 2-2 Mac Dara

Western Hygiene Supplies Division 4:

Renmore B 2-1 Cregmore/Claregalway FC

Loughrea B 4-1 Kilshanvey Utd

Western Hygiene Supplies Reserve League:

Colemanstown Utd 3-1 Merlin Woods FC/Medtronic

West Utd 3-1 Craughwell Utd

Connaught Cup u16:

Glenhest Rovers 2-1 Moyne Villa

SFAI u15 Sketchers Cup:

Manorhamilton Rovers 2-1 Salthill Devon

Tuam Celtic 2-0 Mervue Utd

WFAI u14 Cup:

Peamount 2-0 Mervue Utd

Galway FA Girls u14 Cup:

Salthill Devon 5-0 Barna na Forbacha