Ladies County Minor Football Final Results

The Ladies Minor Football County Finals took place over the weekend with double headers in Caltra, Tonabrucky and Skehana.



Mairead Meehan, Minor A Cup Final

Kilkerrin Clonberne 3-13 Claregalway 3-06

Mairead Meehan Minor A Shield Final

Corofin 3-10 Dunmore McHales1-14

Minor B Cup Final

Maigh Cuilinn 5-10 St. Gabriels 4-09

Minor B Shield Final

Glenamaddy/Williamstown 4-08 St Brendan’s 2-13

Minor C Cup Final

St Furseys 3-15 Ballinasloe 1-01

Minor C Shield Final

Salthill/Knocknacarra 7-14 An Cheathru Rua 1-07