Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 1 BUMBLEBEE REILLY

RACE 2 BETTING WITH THE TOTE S8 350 20:07=TRAP 6 NEXT STEP

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS A9 525 20:22=TRAP 1 GO HAPPY GO

RACE 4 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM S7 350 20:37=TRAP 4 PATS GOLD DREAM

RACE 5 THE MASTERS RESTAURANT S5 350 20:52=TRAP 1 KILBANNON VOIGHT

RACE 6 THE LADIES A4 525 21:07=TRAP 1 BIG O GIRL

RACE 7 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A5 525 21:22=TRAP 5 FAST FIT SOPHIE

RACE 8 THE GAIN INTERTRACK CHALLENGE A3 525 21:37=TRAP 4 MENLO HONEY

RACE 9 THE LUCKY LAST A2 525 21:52=TRAP 1 FANTASY LANE (NAP)

======================================================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A4 525 19:52=TRAP 6 ANNAGHDOWN OSCAR

RACE 2 TONIGHTS TRIO GUARANTEES S8 350 20:07=TRAP 1 WILLROSE ACE

RACE 3 THE RECENT TOTE PAYOUTS A6 525 20:22=TRAP 5 NEBRASKA DUBH

RACE 4 THE GAIN INTERTRACK CHALLENGE S6 350 20:37=TRAP 6 WILBROOK CHASE

RACE 5 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A5 525 20:52=TRAP 5 BANNER PADDY SIR

RACE 6 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH S4 350 21:07=TRAP 1 ON AIR

RACE 7 THE GAIN INTERTRACK CHALLENGE A0 525 21:22=TRAP 1 HANOVER HARMONY (NAP)

RACE 8 THE RESTAURANT PACKAGES A4 525 21:37=TRAP 4 MAROON FLASH

RACE 9 THE LUCKY LAST A1 525 21:52=TRAP 3 ROCKMOUNT TOUCHE