Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 THE WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM 350 19:52=TRAP 5 BORN FOR SPORT

RACE 2 THE BET WITH THE TOTE 525 20:07=TRAP 5 FEED ME STARBUCK

RACE 3 THE WWW.GREYHOUNDASPETS.IE S7/S8 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 6 CROOS JACK

RACE 4 THE WWW.GREYHOUNDASPETS.IE S7/S8 350 SEMI-FINAL 20:37=TRAP 1 SPORTS TALENT

RACE 5 THE WWW.BARKINGBUZZ.IE A6/A7 525 ROUND 1 HEAT 1 20:52=TRAP 4 VIEW DOLLAR

RACE 6 THE WWW.BARKINGBUZZ.IE A6/A7 525 ROUND 1 HEAT 2 21:07=TRAP 5 HANOVER DEMON

RACE 7 THE WWW.BARKINGBUZZ.IE A6/A7 525 ROUND 1 HEAT 3 21:22=TRAP 3 KILBANNON POLLY

RACE 8 THE RESTAURANT PACKAGES 525 21:37=TRAP 2 TAXI STAR

RACE 9 THE TRY A TRIO BET 525 21:52=TRAP 1 BLACK PRODUCT

RACE 10 THE LUCKY LAST @ GALWAY 575 22:07=TRAP 1 TYRUR ENA(NAP)

===============================================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 THE WWW.IGB.IE S6/S7 350 SEMI-FINAL 19:52=TRAP 4 PAL DUBH

RACE 2 THE WWW.IGB.IE S6/S7 350 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 5 WILBROOK CHASE

RACE 3 THE TRY A TRIO A5 525 20:22=TRAP 1 BESLOW VAN GOGH

RACE 4 THE FIND US ON FACEBOOK A2 525 20:37=TRAP 3 HANOVER HARMONY

RACE 5 THE RESTAURANT PACKAGES S3 350 20:52=TRAP 5 SEANTHEDOG

RACE 6 THE WWW.GREYHOUNDSASPETS.IE A4 525 21:07=TRAP 2 MUIN NA MUICE (NAP)

RACE 7 THE BET ON THE TOTE A4 525 21:22=TRAP 1 NO CONTROL

RACE 8 THE INTERTRACK RACING A3 525 21:37=TRAP 5 MENLO HONEY

RACE 9 THE WWW.OWNAGREYHOUND.IE A3 525 21:52=TRAP 4 LISCARRA BONUS

RACE 10 THE SLAN ABHAILE A2 525 22:07=TRAP 2 DANMAR BUDDY