Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium.

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8/A9 525 19:52=TRAP 1 ANNAGHDOWN OSCAR

RACE 2 THE TRY A TRIO BET S9-10 350 20:07=TRAP 6 AULTON DADDY

RACE 3 THE WWW.GREYHOUNDASPETS.IE S7/S8 350 ROUND 1 HEAT 1 20:22=TRAP 1 MILTON ROSE

RACE 4 THE WWW.GREYHOUNDASPETS.IE S7/S8 350 ROUND 1 HEAT 2 20:37=TRAP 6 CROSS JACK

RACE 5 THE WWW.GREYHOUNDASPETS.IE S7/S8 350 ROUND 1 HEAT 3 20:52=TRAP 1 DIXIES TREASURE

RACE 6 THE FUNDRAISING NIGHTS AT THE DOGS A4 525 21:07=TRAP 2 TYRUR MAHON(NAP)

RACE 7 THE COMMUNION & CONFIRMATION PARTIES A7 525 21:22=TRAP 1 AULTON FLAME

RACE 8 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE A6 525 21:37=TRAP 5 HILLCREST JET

RACE 9 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A5 525 21:52=TRAP 1 FAST FIT MALL

RACE 10 THE LUCKY LAST A2 525 22:07=TRAP 2 DOMINO BURKO

====================================================================================================================================== Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM S5/S6 350 19:52=TRAP 1 ON AIR

RACE 2 INTERTRACK BETTING A5 525 20:07=TRAP 1 BESLOW VAN DUBH

RACE 3 TRY A TRIO S4 350 20:22=TRAP 6 SEANTHEDOG

RACE 4 WWW.GREYHOUNDSASPETS.IE A4 525 20:37=TRAP 2 LINGRAWN BRAE

RACE 5 RESTAURANT PACKAGES S2/S3 350 20:52=TRAP 4 BURNPARK OSCAR

RACE 6 WWW.OWNAGREYHOUND.IE A3 525 21:07=TRAP 6 FOXWOOD TANK

RACE 7 THE MJ VANS A7 525 FINAL 21:22=TRAP 6 SMITHSTOWN TOUCH(NAP)

RACE 8 FUNDRAISING AT THE DOGS A5/A6 525 FINAL 21:37=TRAP 2 GLYNNSCROSS TYLER

RACE 9 THE UPCOMING EVENTS A3 525 21:52=TRAP 1 ROCKMOUNT TOUCHE

RACE 10 SLAN ABHAILE A3 550 22:07=TRAP 4 DANMAR RONAN