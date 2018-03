Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Saturday racing only this week (Rugby) Saturday Selections

RACE 1 THE MJ VANS A7 525 ROUND 1 HEAT 1 19:52=TRAP 4 HEATHLAWN FLASH

RACE 2 THE MJ VANS A7 525 ROUND 1 HEAT 2 20:07=TRAP 6 SMITHSTOWN TOUCH

RACE 3 THE MJ VANS A7 525 ROUND 1 HEAT 3 20:22=TRAP 5 CRAFTY COUGAR

RACE 4 FUNDRAISING AT THE DOGS A5/A6 525 ROUND 1 HEAT 1 20:37=TRAP 2 BESLOW VAN GOGH

RACE 5 FUNDRAISING AT THE DOGS A5/A6 525 ROUND 1 HEAT 2 20:52=TRAP 4 JUMEIRAH BIG TOM

RACE 6 FUNDRAISING AT THE DOGS A5/A6 525 ROUND 1 HEAT 3 21:07=TRAP 6 SADIE DUBH

RACE 7 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE 525 SEMI-FINAL 21:22=TRAP 5 HANOVER ME DA

RACE 8 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE 525 SEMI-FINAL 21:37=TRAP 5 FAST FIT GEORGE

RACE 9 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH 525 SEMI-FINAL 21:52=TRAP 6 HEATHLAWN HARE

RACE 10 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH 525 SEMI-FINAL 22:07=TRAP 4 ROCKMOUNT TOUCHE(NAP)

RACE 11 THE LUCKY LAST A2 22:22=TRAP 4 DANMAR BUDDY