Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday racing only this week (St Patricks Day) Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO WEST UNITED FC A6 19:52=TRAP 3 GOOD WOMAN MOLLY

RACE 2 THE TOTE BETTING TONIGHT A9 20:07=TRAP 3 GUIDEYS MISSILE

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:22=TRAP 1 PAL HUNTER

RACE 4 FUNDRAISING AT THE DOGS S4 350 20:37=TRAP 2 THISTIMENEXTYEAR

RACE 5 THE GRANDSTAND ADMISSION PACKAGE A8 525 20:52=TRAP 4 GLASHEEN BOLT

RACE 6 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE S3 350 21:07=TRAP 5 BULLSEYE JET

RACE 7 THA FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM PAGE A5 525 21:22=TRAP 3 COMBO POLLY

RACE 8 THE €20.00 IGB CLUB DEAL A4 525 21:37=TRAP 2 BEANNACHT PETE (NAP)

RACE 9 THE TRIAL AND RACING SCEDULE NEXT WEEK A1 525 21:52=TRAP 2 HANOVER HARMONY

RACE 10 THE ONLINE BOOKINGS A4 525 22:07=TRAP 5 LOCAL HONEY

RACE 11 THE WEST UNITED LUCKY LAST A3 525 22:23=TRAP 1 ERMAHGERD