Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium.
Friday Selections
RACE 1 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 A4 525 SEMI-FINAL 19:52=TRAP 4 AULTON GOLD
RACE 2 THE IRISH INDEPENDENT S7 350 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 1 RINNWOOD EILIS
RACE 3 THE IRISH INDEPENDENT S7 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 1 BLAZE BARNEY
RACE 4 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 A4 525 SEMI-FINAL 20:37=TRAP 2 LINGRAWN GOLDIE
RACE 5 THE IRISH INDEPENDENT S6 350 SEMI-FINAL 20:52=TRAP 3 MONPARK JACK
RACE 6 THE IRISH INDEPENDENT S6 350 SEMI-FINAL 21:07=TRAP 5 WILBROOK CHASE
RACE 7 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 1 21:22=TRAP 5 DROMBEG ROCKET
RACE 8 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 2 21:37=TRAP 4 COMBO COROFIN (NAP)
RACE 9 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 3 21:52=TRAP 2 JUMEIRAH LYNX
RACE 10 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 4 22:07=TRAP 4 MAGICAL TESS
RACE 11 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 SEMI-FINAL 22:22=TRAP 1 ROCKALONG BEACON
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Saturday Selections
RACE 1 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 19:52=TRAP 2 FAST FIT AUTO
RACE 2 IRISH INDEPENDENT S5 350 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 6 KILBANNON PEDRO
RACE 3 IRISH INDEPENDENT S5 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 3 WILLBEX CHAMP
RACE 4 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 1 20:37=TRAP 4 URBAN MOFF
RACE 5 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 2 20:52=TRAP 3 KNOCKTOO NIAMH
RACE 6 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 3 21:07=TRAP 1 KILMALADY PAT
RACE 7 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 4 21:22=TRAP 1 SPRINGWELL NICK
RACE 8 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 5 21:37=TRAP 2 BANDICOT TURBO
RACE 9 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 6 21:52=TRAP 1 CAHERKINE CU
RACE 10 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 22:07=TRAP 1 LISCARRA BONUS (NAP)
RACE 11 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 22:22=TRAP 3 HEADFORD BIGMIKE