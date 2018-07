Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 A4 525 SEMI-FINAL 19:52=TRAP 4 AULTON GOLD

RACE 2 THE IRISH INDEPENDENT S7 350 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 1 RINNWOOD EILIS

RACE 3 THE IRISH INDEPENDENT S7 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 1 BLAZE BARNEY

RACE 4 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 A4 525 SEMI-FINAL 20:37=TRAP 2 LINGRAWN GOLDIE

RACE 5 THE IRISH INDEPENDENT S6 350 SEMI-FINAL 20:52=TRAP 3 MONPARK JACK

RACE 6 THE IRISH INDEPENDENT S6 350 SEMI-FINAL 21:07=TRAP 5 WILBROOK CHASE

RACE 7 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 1 21:22=TRAP 5 DROMBEG ROCKET

RACE 8 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 2 21:37=TRAP 4 COMBO COROFIN (NAP)

RACE 9 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 3 21:52=TRAP 2 JUMEIRAH LYNX

RACE 10 2018 FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE A6 ROUND 2 HEAT 4 22:07=TRAP 4 MAGICAL TESS

RACE 11 INDEPENDENT NON WINNER OF LAST 5 SEMI-FINAL 22:22=TRAP 1 ROCKALONG BEACON

==========================================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 19:52=TRAP 2 FAST FIT AUTO

RACE 2 IRISH INDEPENDENT S5 350 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 6 KILBANNON PEDRO

RACE 3 IRISH INDEPENDENT S5 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 3 WILLBEX CHAMP

RACE 4 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 1 20:37=TRAP 4 URBAN MOFF

RACE 5 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 2 20:52=TRAP 3 KNOCKTOO NIAMH

RACE 6 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 3 21:07=TRAP 1 KILMALADY PAT

RACE 7 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 4 21:22=TRAP 1 SPRINGWELL NICK

RACE 8 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 5 21:37=TRAP 2 BANDICOT TURBO

RACE 9 2018 JAMES HORAN MEMORIAL A3/4 525 ROUND 1 HEAT 6 21:52=TRAP 1 CAHERKINE CU

RACE 10 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 22:07=TRAP 1 LISCARRA BONUS (NAP)

RACE 11 THE IRISH INDEPENDENT A5 SEMI-FINAL 22:22=TRAP 3 HEADFORD BIGMIKE