Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8 525 19:52=TRAP 3 KILBANNON TEE

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:07=TRAP 4 RINWOOD EILIS

RACE 3 NON WINNER OF LAST 6 A8 525 20:22=TRAP 6 PINNACLE JADINI

RACE 4 THE UPCOMING SWEEPSTAKES S9 350 20:37=TRAP 5 SKELLIG ZERO

RACE 5 THE ONLINE BOOKINGS A3 525 20:52=TRAP 1 BE SLOW D’OR

RACE 6 THE FLAHERTY MARKETS S6 350 21:07=TRAP 6 BAYSIDE ROLO

RACE 7 THE JAMES HORAN IN 2 WEEKS A4 525 21:22=TRAP 1 CORRANDULLA BRAE

RACE 8 THE GALWAY RACE WEEK 2018 A4 525 21:37=TRAP 3 TYRUR ENA

RACE 9 THE HIT OR BUST A3 525 21:52=TRAP 1 GLYNNSCROSS TYLER

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:52=TRAP 5 KNOCKMEALE ROBYN

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07=TRAP 1 HABERDASHER

RACE 3 THE RACE WEEK 2018 A6 525 20:22=TRAP 5 LINCOLN CHAMPION

RACE 4 THE JAMES HORAN MEMORIAL IN 2 WEEKS S5 350 20:37=TRAP 1 ON AIR

RACE 5 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A5 525 20:52=TRAP 1 DELAHUNTY

RACE 6 THE GRANDSTAND ADMISSION DEAL S3 350 21:07=TRAP 6 MERCIFUL JOEY

RACE 7 THE BUBBLES AND BRUNCH A2 525 21:22=TRAP 2 GUNNER SADIE (NAP)

RACE 8 THE FLAHERTY MARKETS NEXT WEEK A1 525 21:37=TRAP 6 MACKEYS ATTACK

RACE 9 THE HIT OR BUST A4 525 21:52=TRAP 4 FAST FIT AUTO