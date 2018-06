Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 1 BEAVERS RIVER

RACE 2 THE FLAHERTY MARKETS S7 350 20:07=TRAP 6 GO BOBBY GO

RACE 3 THE WILD ATLANTIC WAY A7 525 20:22=TRAP 6 KNOCKMEALEN ROBYN

RACE 4 THE JAMES HORAN S6 350 20:37=TRAP THE 6 NOIRS FACE

RACE 5 THE UPCOMING 12 DOG STAKES IN JULY A8 525 20:52=TRAP 4 FRENCH TOURIST

RACE 6 THE SEA FEST 2018 S5 350 21:08=TRAP 6 WILBROOK CHASE

RACE 7 THE GALWAY RACE WEEK 2018 A4 525 21:22=TRAP 1 LOCAL HONEY (NAP)

RACE 8 REDUCE, REUSE, RECYCLE A4 525 21:37=TRAP 3 LINGRAWN CHAMP

RACE 9 THE RACE WEEK BOOKING ONLINE A3 550 21:52=TRAP 1 DANMAR RONAN

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 4 HEADFORD MAURICE RACE 2 THE BANNERS 70TH BIRTHDAY BASH TONIGHT!! S9 350 20:07=TRAP 1 CAISLEAN ATIR RACE 3 DON’T TELL DARKO S5 350 20:22=TRAP 1 KILBANNON MAHON RACE 4 THE PHILIP VUKASHIN 60TH SPRINT S8 350 20:37=TRAP 6 WILLROSE BOLT RACE 5 HAPPY 70TH BIRTHDAY KEVIN CONNOLLY A5 525 20:52=TRAP 1 TYRUR MAHON RACE 6 JASON CONROY’S LAST DASH FOR FREEDOM S2 350 21:07=TRAP 6 BURNPARK OSCAR RACE 7 REDUCE, REUSE, RECYCLE A0 525 21:22=TRAP 4 ROCKMOUNT TOUCHE RACE 8 SEAFEST 2018 A3 525 21:37=TRAP 1 DOMINO BURKO RACE 9 THE BAILERS LAST FLING BEFORE THE RING A5 525 21:52=TRAP 4 FAST FIT AUTO RACE 10 THE HIT OR BUST A2 525 22:07=TRAP 6 MERCIFUL LAR(NAP)