Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO BAWNMORE N.S. A5 550 19:52=TRAP 6 MAROON FLASH

RACE 2 THE HIT OR BUST IN RACE 10 S8 350 20:07=TRAP 1 PAL HUNTER

RACE 3 THE FLAHERTY MARKETS IN JULY A8 525 20:22=TRAP 5 CRAGBRIEN MAGIC

RACE 4 CLONFERT HALL S5 350 20:37=TRAP 1 AULTON GOLD

RACE 5 THE FINGER FOOD PACKAGE A6 525 20:52=TRAP 6 KNOCKMEALE ROBYN

RACE 6 THE JAMES HORN MEMORIAL IN JULY S2 350 21:07=TRAP 6 BURNPARK OSCAR

RACE 7 MAURICE & JOHN LEAHY MEMORIAL A7 FINAL 21:22=TRAP 1 MALL HONEY

RACE 8 THE JUNE ONLINE DEAL OF THE MONTH A4 525 21:37=TRAP 1 LINGRAWN PEARL (NAP)

RACE 9 THE €10.00 RESTAURANT ADMISSION DEAL A2 550 21:52=TRAP 6 MERCIFUL LAR

RACE 10 THE HIT OR BUST A4 525 22:07=TRAP 6 HANOVER DEMON

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 3 BEAVERS RIVER

RACE 2 THE HIT OR BUST @ RACE 10 S7 350 20:07=TRAP 2 WILBROOK EVA

RACE 3 THE RECENT TOTE RESULTS S8 350 20:22=TRAP 1 KILBANNON PETAL

RACE 4 WELCOME THE GALWAY LADIES FOOTBALL CLUB A7 525 20:37=TRAP 1 WILBROOK MILES

RACE 5 WORLD CUP MATCHES ON OUR SCREENS S6 350 20:52=TRAP 3 MONARD TOWIES

RACE 6 THE €10.00 RESTAURANT ADMISSION DEAL S4 350 21:07=TRAP 1 MONPARK JACK

RACE 7 GAA LIVE ON OUR SCREENS A5 525 21:22=TRAP 1 SIDELINE VIEW

RACE 8 THE GALWAY LADIES FOOTBALL A0 525 21:37=TRAP 1 FANTASY LANE (NAP)

RACE 9 THE UPCOMING EVENTS ON THE TRACK A3 525 21:52=TRAP 4 LINGRAWN CHAMP

RACE 10 THE HIT OR BUST A2 525 22:07=TRAP 5 GUNNER SADIE