Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A4 525 19:52=TRAP 1 LOCAL HONEY

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S6 350 20:07=TRAP 4 PAL DUBH

RACE 3 THE ONLINE BOOKINGS A7 525 20:22=TRAP 4 WILBROOK EVA

RACE 4 THE FLAHERTY MARKETS CORRIB PLATE IN JULY S5 350 20:37=TRAP 4 MONARD TOWIES

RACE 5 THE RACE ENTRIES BY TEXT, EMAIL, ONLINE & BY FORM A5 525 20:52=TRAP 1 NEBRASKA SCOT

RACE 6 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 FINAL 21:07=TRAP 1 RATHMEEHAN MAY(NAP)

RACE 7 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A2 525 21:22=TRAP 3 BESLOW KILLURE

RACE 8 THE FLAHERTY MARKETS IN JULY A2 525 21:37=TRAP 2 LINGRAWN RORY

RACE 9 THE €10.00 RESTAURANT ADMISSION DEAL A4 525 21:52=TRAP 6 WILBROOK AMBER

RACE 10 THE HIT OR BUST A3 525 22:07=TRAP 2 LINGRAWN BRAE

==============================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO ABBEYKNOCKMOY HURLING CLUB A5 550 19:52=TRAP 2 FOUR WINDS

RACE 2 TONIGHTS TOTE BETTING S7 350 20:07=TRAP 2 MAGICAL LAUREN

RACE 3 THE RECENT TOTE RESULTS S7 350 20:22=TRAP 2 MAGICAL RUBEN

RACE 4 FUNDRAISING AT THE DOGS A6 525 20:37=TRAP 1 BUMBLEBEE REILLY

RACE 5 THE HIT OR BUST IN RACE 10 S4 350 20:52=TRAP 5 KNOCKMEALE CHAMP

RACE 6 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH S2 350 21:07=TRAP 1 THISTIMENEXTYEAR

RACE 7 THE ABBEYKNOCKMOY HURLING CLUB BUSTER A0 550 21:22=TRAP 1 ROCKMOUNT TOUCHE

RACE 8 THE HIT OR BUST IN RACE 10 A5 525 21:37=TRAP 4 LISCARRA BONUS(NAP)

RACE 9 GREYHOUNDS AS PETS A4 525 21:52=TRAP 1 LINGRAWN RON

RACE 10 THE HIT OR BUST A3 525 22:07=TRAP 6 SPORTS GROUND