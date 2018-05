Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:52=TRAP 1 DASHING BOLT

RACE 2 TONIGHT’S TRIO POOLS S7 350 20:07=TRAP 6 NEXT STEP

RACE 3 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 5 TAILTEANN BANG

RACE 4 THE €10.00 RESTAURANT ADMISSION PACKAGE A5 525 20:38=TRAP 1 KILBANNON GOLD

RACE 5 THE RACE ENTRIES S4 350 20:52=TRAP 6 MAREE STAR

RACE 6 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 SEMI-FINAL 21:07=TRAP 3 LINGRAWN DIXIE

RACE 7 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A4 525 21:22=TRAP 1 LOCAL HONEY

RACE 8 FUNDRAISING AT THE DOGS A2 525 21:37=TRAP 1 BESLOW KILLURE (NAP)

RACE 9 THE €20.00 IGB CLUB DEAL A5 FINAL 21:52=TRAP 4 LINGRAWN PEARL

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 525 22:07= TRAP 5 ROCKALONG ANTHEM

======================================================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 5 SIDELINE VIEW

RACE 2 TONIGHT’S TRIO POOLS S9 350 20:07=TRAP 3 KILLANIN SUE

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS A7 525 20:22=TRAP 5 OVER THE BAR

RACE 4 THE RACE ENTRIES S8 350 20:37=TRAP 2 HEATHLAWN ROCKET

RACE 5 THE €10.00 GRANDSTAND RESTAURANT ADMISSION A5 525 20:52=TRAP 5 TIGER ROLL

RACE 6 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE S5 350 21:07=TRAP 1 AULTON GOLD

RACE 7 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A3 525 21:22=TRAP 3 TYRUR MAJELLA (NAP)

RACE 8 THE RACE ENTRIES AA0 525 21:37=TRAP 1 HANOVER HARMONY

RACE 9 THE GREYHOUNDS AS PETS A2 550 21:52=TRAP 3 TYRUR ENA

RACE 10 THE LUCKY LAST A4 525 22:07=TRAP 4 LINGRAWN BOB