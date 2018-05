Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTSGROUND A6/7 525 19:52=TRAP 2 COLMYARD ZOEY

RACE 2 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 ROUND 1 HEAT 1 20:07=TRAP 1 VIEW THE BEAUT

RACE 3 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 ROUND 1 HEAT 2 20:22=TRAP 4 DASHING BOLT

RACE 4 THE €20.00 IGB CLUB DEAL A5 SEMI-FINAL 20:37=TRAP 4 LINGRAWN PEARL

RACE 5 THE GREYHOUNDSASPETS S7-S10 350 ROUND 1 HEAT 3 20:52=TRAP 1 CLUNE RUMBLE

RACE 6 THE €20.00 IGB CLUB DEAL A5 SEMI-FINAL 21:07=TRAP 3 BIG O GIRL (NAP)

RACE 7 FUNDRAISING AT THE DOGS A4 525 21:22=TRAP 1 DIXIES TREASURE

RACE 8 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A3 550 21:37=TRAP 4 LINGRAWN LADY

RACE 9 THE LUCKY LAST A2 550 21:52=TRAP 6 TYRUR ENA

=============================================================================================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A4/5 550 19:52=TRAP 1 ALEX BE SLICK

RACE 2 THE ONLINE BOOKINGS S6 350 20:07=TRAP 6 NEBRASKA DUBH

RACE 3 TONIGHTS TOTE BETTING A8 525 20:22=TRAP 4 RAPPERS KNIGHT

RACE 4 AINE GANNON’S LAST DASH FOR FREEDOM A7 525 20:37=TRAP 6 MIST

RACE 5 FUNDRAISING AT THE DOGS S5 350 20:52=TRAP 3 KNOCKMEALE CHAMP

RACE 6 THE €10.00 GRANDSTAND RESTAURANT ADMISSION DEAL S2 350 21:07=TRAP 1 THISTIMENEXTYEAR

RACE 7 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM PAGES A3 525 21:22=TRAP 1 DOMINO BURKO

RACE 8 THE RACE ENTRIES A1 525 21:37=TRAP 1 HANOVER ME DA (NAP)

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A2 525 21:52=TRAP 1 FANTASY LANE

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 525 22:07=TRAP 2 ERMAHGERD