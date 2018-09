Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

Friday Racing Only Due To The Rugby Game on Saturday

FRIDAY

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A4 525 19:52 = TRAP 6 Pats Tillie

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 = TRAP 5 Kiltartan Flyer

RACE 3 ADAMS BIG NIGHT A8 525 20:22 = TRAP 2 Levelsyoudevils

RACE 4 THE LIAM BRUSSELS MEMORIAL IN 2 WEEKS S9 350 20:37 = TRAP 2 Killing Sue

RACE 5 THE FINGER FOOD PACKAGE S6 350 20:52 = TRAP 1 Pats Black Lady

RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS S3 350 21:07 = TRAP 3 Monard Towies

RACE 7 2018 PEARSE PIGGOTT/DERMOT MURPHY A4/A5 FINAL 21:22 = TRAP 6 Clever Princess

RACE 8 THE €15.00 FINGER FOOD PACKAGE A5 525 21:37 = TRAP 1 Lingrawn Lolly

RACE 9 THE NIGHT FOR ADAM A2 525 21:52 = TRAP 1 time for work

RACE 10 NEXT WEEKS TRIAL SCHEDULE A3 525 22:07 = TRAP 1 Rinnwood Amy (nap)

RACE 11 THE HIT OR BUST A3 525 22:22 = TRAP 4 Menlo Honey