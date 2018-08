Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8 525 19:52=TRAP 4 COMBO WHITE PAWS

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS 350 S9 20:07=TRAP 4 DYNAMIC BUFF

RACE 3 THE ONLINE BOOKINGS A6 525 20:22=TRAP 4 NEBRASKA SCOT

RACE 4 THE HIT OR BUST IN RACE 9 S7 350 20:37=TRAP 4 WILBROOK CHASE

RACE 5 THE FINGER FOOD PACKAGE A4 525 20:52=TRAP 5 BE SLOW D’OR

RACE 6 THE UPCOMING SWEEPSTAKE NEXT WEEK S6 350 21:07=TRAP 1 LINGRAWN DIXIE

RACE 7 THE MASTERS RESTAURANT BITCH A5 525 21:22=TRAP 1 LINGRAWN MILLIE

RACE 8 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A5 525 21:37=TRAP 1 LINGRAWN CHAMP(NAP)

RACE 9 THE HIT OR BUST A3 525 21:52=TRAP 1 DOMINO BURKO

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 525 19:52=TRAP 4 TIME FOR WORK RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:07=TRAP 2 MUSTANG AMBER RACE 3 THE SEPTEMBER RACE AND TRIAL SCHEDULE A7 525 20:22=TRA P 5 COMBO TOMMIE RACE 4 THE MASTERS RESTAURANT A5 525 20:37=TRAP 3 NOELLES CHICO RACE 5 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM PAGE A4 525 20:52=TRAP 4 BALROEBUCK JET RACE 6 THE FINGER FOOD DEAL S3 350 21:07=TRAP 2 RINNWOOD PEARL RACE 7 UPCOMING SWEEPSTAKE NEXT WEEK A0 525 21:22=TRAP 1 HANOVER HARMONY(NAP) RACE 8 THE SEPTEMBER TRIAL AND RACE SCHEDULE A2 525 21:37=TRAP 6 TYRUR MINISTER RACE 9 THE HIT OR BUST A2 525 21:52=TRAP 2 DANMAR BUDDY