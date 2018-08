Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium.

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 1 NEBRASKA SCOT

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07=TRAP 2 DYNAMIC BUFF

RACE 3 THE BOYLESPORTS DERBY HEATS A8 525 20:22=TRAP 4 COMBO TOMMIE

RACE 4 THE PEARSE PIGGOT / DERMOT MURPHY S6 350 20:37=TRAP 4 BIG O GIRL

RACE 5 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A7 525 20:52=TRAP 1 JUMEIRAH PENNY

RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS S4 350 21:07=TRAP 3 TAILTEANN BLITZ

RACE 7 THE MASTERS NON WINNER OF LAST 3 A5 525 21:22=TRAP 3 EMERS PREMIER

RACE 8 THE GALWAY HURLERS ON SUNDAY A5 525 21:37=TRAP 1 LISCARRA BONUS(NAP)

RACE 9 THE HIT OR BUST IN RACE 10 A4 525 21:52=TRAP 2 BALROBUCK JET

RACE 10 THE HIT OR BUST A2 550 22:07=TRAP 1 FEED ME JALFREZZI

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 2 TYRUR MAHON

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S8 350 20:07=TRAP 4 NEXT STEP

RACE 3 THE FINGER FOOD PACKAGE A8 525 20:22=TRAP 6 KNOCKMEALE ROBYN

RACE 4 BEST OF LUCK TO THE GALWAY HURLERS S7 350 20:37=TRAP 1 MAKE THE DEAL

RACE 5 THE €20.00 IGB CLUB DEAL A1 525 20.52=TRAP 1 HANOVER HARMONY

RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS A3 525 21:07 =TRAP 4 LINGRAWN BRAE

RACE 7 THE BOYLESPORTS A5 525 21:22=TRAP 1 LINGRAWN LOLLY (NAP)

RACE 8 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A4 525 21:37=TRAP 2 BE SLOW D’OR

RACE 9 THE HIT OR BUST A3 525 21:52=TRAP 1 CLONALIS BIGMIKE