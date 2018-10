George McDonagh’s Galway Greyhounds Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTSGROUND A6 525 19:52=TRAP 4 Burnpark Bolt

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:07=TRAP 6 Fast Fit Buddy

RACE 3 THE FINGER FOOD PACKAGE A7 525 20:22=TRAP 3 Pats Black Lady

RACE 4 THE LIAM BRUSSELS S8 350 20:37=TRAP 5 Levelsyoudevils

RACE 5 ONLINE DEAL OF THE MONTH A8 525 20:52=TRAP 5 Tiermana Flash (nap)

RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS S9 350 21:07=TRAP 2 Kilbannon Pinky

RACE 7 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A6 525 21:22=TRAP 3 Mashable

RACE 8 THE FINGER FOOD PACKAGE A4 525 21:37=TRAP 6 Tyrur Minister

RACE 9 FUNDRAISING AT THE DOGS A0 525 21:52=TRAP 1 Gunner Sadie

RACE 10 THE HIT OR BUST A3 525 22:07=TRAP 2 Beslow Killure

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTSGROUND a6 525 19:52=TRAP 1 Midfielder

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS s5 350 20:07=TRAP 1 Kkilbannon Voight

RACE 3 WELCOME TO THE CRINKILL CREW s4 350 20:22=TRAP 4 Rockalong Atlas

RACE 4 THE ONLINE BOOKINGS a4 525 20:37=TRAP 4 Rinnwood Amy (nap)

RACE 5 THE FINGER FOOD PACKAGE A2 525 20:52=TRAP 2 Its My Saint

RACE 6 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A3 550 21:07=TRAP 3 Tyrur Ena

RACE 7 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 ROUND 1 HEAT 1 21:22=TRAP 6 Banner Paddy Sir

RACE 8 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 ROUND 1 HEAT 2 21:37=TRAP 2 Memories Path

RACE 9 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 ROUND 1 HEAT 3 21:52=TRAP 4 Peg It Paulie

RACE 10 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 ROUND 1 HEAT 4 22:07=TRAP 2 Cagey Gussy