George McDonagh’s Galway Greyhounds Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A7 ROUND 1 HEAT 1 19:52 = Trap 3 MIDLAND BUSTER

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 = Trap 1 KILBANNON PINKY

RACE 3 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A7 ROUND 1 HEAT 2 20:22 = Trap 3 BALLISTIC MIKE

RACE 4 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:37 = Trap 4 MAKE THE DEAL

RACE 5 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A7 ROUND 1 HEAT 3 21:07 = Trap 5 RATHKERRY BLING

RACE 6 THE CONNACHT V BORDEAUX 3PM TOMORROW s4 350 21:17 = Trap 6 PUCK IT OUT

RACE 7 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A4 550 21:22 = Trap 6 LINGRAWN VICKY

RACE 8 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A6 525 21:37 = Trap 1 ROSSHILL MAX

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A2 550 21:52 = Trap 1 COMBO COROFIN (NAP)

RACE 10 THE HIT OR BUST A3 550 22:07 = Trap 1 TIME FOR WORK

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTSGROUND A5 525 19:52 = Trap 6 CLEVER PRINCESS

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 = Trap 3 CLOUNANNA PIPPA

RACE 3 THE RACE ENTRIES AT GALWAY A6 525 20:22 = Trap 6 NOVELS

RACE 4 THE HIT OR BUST IN RACE 10 S6 350 20:37 = Trap 4 BIG O GIRL

RACE 5 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A4 525 20:52 = Trap 2 BUMBLEBEE SHADOW

RACE 6 THE FINGER FOOD PACKAGE S4 350 21:07 = Trap 2 BUMBLEBEE ELSA

RACE 7 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 SEMI-FINAL 21:22 = Trap 2 LUGANA BEACH (NAP)

RACE 8 2018 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 SEMI-FINAL 21:37 = Trap 6 BANNER OADDY SIR

RACE 9 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A2 525 21:52 = Trap 3 GUNNER SADIE

RACE 10 RACING FRIDAY AND SATURDAY NEXT WEEKEND A3 525 22:07 = Trap 1 PALMTREE STAR