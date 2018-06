Galway Team Named To Face Roscommon In Connacht Final

Galway Senior Football Manager Kevin Walsh has named his team to face Roscommon in the Connacht Final on Sunday…

The Team shows one changes from the team that started against Sligo in the Connacht Semi-Final with Paul Conroy starting in place of Peter Cooke.

The team is

Rory Lavelle (Bóthar an Trá/Cnoc na Cathrach) Declan Kyne (An Fhairce) Sean Andy O’Ceallaigh (Naomh Anna Leitir Mor) David Wynne (Maigh Cuilinn) Cathal Sweeney (Cill Ainnín) Gareth Bradshaw (Maigh Cuilinn) Sean Kelly (Maigh Cuilinn) Paul Conroy (Naomh Séamus) Thomas Flynn (Baile Átha’n Rí) Eamon Brannigan (Naomh Micheál) Shane Walsh (Cill Chloirín/Cluain Bheirne) Johnny Heaney (Cill Ainnín) Ian Burke (Corafinne) Damien Comer (Anach Cuain)(Captain) Barry McHugh (An Creagán/Maigh Locha)