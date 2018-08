Galway Minor Team Announced

Galway Minor Hurling team v Kilkenny All Ireland Final 2018.One change from semi final victory over Dublin with Oisin Flannery ( Padraig Pearses) replacing Sean McDonagh.

Patrick Rabbitte ( Athenry) Michael Flynn ( Ballygar) Shane Jennings ( Ballinasloe) Oisin Salmon ( Clarinbridge) Shane Quirke ( Athenry) Sean Neary ( Castlegar)- captain Evan Duggan ( St.Thomas’) Jason O’Donoghue ( Gort) Oisin Flannery ( St.Thomas’) Diarmuid Kilcommins ( Annaghdown) Oisin Flannery ( Padraig Pearses) Adam Brett ( Killimordaly) Niall Collins ( Cappataggle) Donal O’Shea ( Salthill-Knocknacarra) Dean Reilly ( Padraig Pearses)