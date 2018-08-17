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Over the Line - Sport

Over the Line - Sport

Galway Minor Team Announced

By Sport GBFM
August 17, 2018

Time posted: 9:20 pm

Galway Minor Hurling team v Kilkenny All Ireland Final 2018.One change from semi final victory over Dublin with Oisin Flannery ( Padraig Pearses) replacing Sean McDonagh.

 

  1. Patrick Rabbitte ( Athenry)
  2. Michael Flynn ( Ballygar)
  3. Shane Jennings  ( Ballinasloe)
  4. Oisin Salmon ( Clarinbridge)
  5. Shane Quirke ( Athenry)
  6. Sean Neary ( Castlegar)- captain
  7. Evan Duggan ( St.Thomas’)
  8. Jason O’Donoghue ( Gort)
  9. Oisin Flannery ( St.Thomas’)
  10. Diarmuid Kilcommins ( Annaghdown)
  11. Oisin Flannery  ( Padraig Pearses)
  12. Adam Brett ( Killimordaly)
  13. Niall Collins ( Cappataggle)
  14. Donal O’Shea ( Salthill-Knocknacarra)
  15. Dean Reilly ( Padraig Pearses)
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