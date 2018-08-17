Galway Minor Team Announced

Galway Minor Hurling team v Kilkenny All Ireland Final 2018.One change from semi final victory over Dublin with Oisin Flannery ( Padraig Pearses) replacing Sean McDonagh.
- Patrick Rabbitte ( Athenry)
- Michael Flynn ( Ballygar)
- Shane Jennings ( Ballinasloe)
- Oisin Salmon ( Clarinbridge)
- Shane Quirke ( Athenry)
- Sean Neary ( Castlegar)- captain
- Evan Duggan ( St.Thomas’)
- Jason O’Donoghue ( Gort)
- Oisin Flannery ( St.Thomas’)
- Diarmuid Kilcommins ( Annaghdown)
- Oisin Flannery ( Padraig Pearses)
- Adam Brett ( Killimordaly)
- Niall Collins ( Cappataggle)
- Donal O’Shea ( Salthill-Knocknacarra)
- Dean Reilly ( Padraig Pearses)