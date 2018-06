Galway Intermediate Camogie Team Named

The Intermediate team to play Antrim on Saturday at 5pm in Portglenone is as follows:

1. Tara Murphy

2.Ciara Donohue capt

3.Lorraine Coen

4.Louise Brennan

5.Aisling Downey

6.Eva Gilmore

7.Aine Dervan

8.Dervla Higgins

9.Lisa Casserley

10.Karen Kennedy

11.Rachel Monahan

12.Elisha Broderick

13.Niamh Fox

14.Amy Caulfield

15.Tara Rutledge

16. Megan Mcdonagh

17.Sinead Minihan

18.Tara Naughton

19.Emer Porter

20.Dearbhaile Walsh

21.Emma Rourke

22.Olivia Keegan

23.Aoife Lynskey

24.Chloe Broderick

25.Rachel Quinn

26.Amy Kenny

27.Roisin Dervan

28.Sorcha Minihan

29.Jenny Davoren

30.Shauna Duane

31.Shannen Freaney

32.Cora Mcevoy

33.Christina Hanley

34.Katie Donaghue